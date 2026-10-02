İzmir’de kaçak içki ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Buca ilçesindeki bir depoya operasyon düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ettiği operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Baskında piyasaya sürülmeye hazır çok sayıda kaçak içki ve sahte bandrol ele geçirildi.

Ekiplerin, depoda yüklü miktarda kaçak içki bulunduğu yönündeki bilgi üzerine harekete geçtiği belirtildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 23 bin 40 şişe/litre kaçak içkinin yanı sıra 23 bin 323 sahte TAPDK bandrolü ve 46 bin 490 etiket bulundu.

Değeri 3,8 milyon lira

El konulan kaçak içkilerin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon 800 bin lira olduğu tespit edildi. Operasyonun, 2026 yılı içerisinde İzmir’de tek seferde en fazla alkollü içkinin ele geçirildiği operasyon olduğu bildirildi.

Bir şüpheli gözaltında

Operasyon kapsamında olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen bir şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Emniyet ekiplerinin kent genelinde kaçak içki ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

