Son Mühür- Haftanın sonuna yaklaşırken İZSU, İzmir genelindeki su kesintisi listesini sabah saatlerinde güncelledi. Yapılan son duyuruya göre, çeşitli bölgelerde meydana gelen altyapı ve şebeke sorunları nedeniyle vatandaşları su kesintileri bekliyor. Toplamda 8 ilçeyi etkileyen bu kesintilerin süresi, arızanın boyutuna bağlı olarak 2 ila 5 saat arasında değişiklik gösteriyor.

İşte o liste!

Gün boyunca susuzluktan etkilenmemek adına ilgili bölgelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması büyük önem taşıyor. Kesintiden etkilenecek ilçe ve mahallelerin detaylı listesi şu şekilde:

Bayraklı’da Cengizhan, Çay, Çiçek, Muhittin Erener ve R. Şevket İnce mahallelerinde saat 09.13 ile 14.13 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacak. Kesintinin, boru deplasman çalışması nedeniyle yapılacağı bildirildi.

Bornova’da iki bölgede kesinti

Meriç, Serintepe ve Zafer mahallelerinde saat 09.53 ile 11.53 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacak. Kesintinin nedeni ana boru arızası olarak açıklandı.

Evka 3 Mahallesi’nde ise saat 09.30 ile 11.30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi uygulanacak. Kesintinin branşman arızası nedeniyle gerçekleştiği belirtildi.

Buca ve Dikili’de kesinti

Buca Koop ve Kuruçeşme mahallelerinde saat 09.19 ile 11.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacak. Kesintinin Kuruçeşme Mahallesi 203/20 Sokak’taki branşman arızası nedeniyle olduğu bildirildi.

Dikili Çandarlı Mahallesi’nde ise saat 10.00 ile 12.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacak.

Gaziemir, Selçuk, Urla ve Çiğli’de de sular kesilecek

Gaziemir Menderes Mahallesi’nde saat 08.53 ile 11.30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi uygulanacak. Kesintinin nedeni ana boru arızası olarak açıklandı.

Selçuk Belevi Mahallesi’nde saat 09.14 ile 11.15 arasında yaklaşık 2 saat, Urla Gülbahçe Mahallesi’nde ise saat 10.07 ile 12.08 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacak.

Çiğli’de Harmandalı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İnönü mahallelerinde saat 10.21 ile 12.21 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yapılacak. Kesintinin, 9 Eylül Caddesi’ndeki ana boru arızası nedeniyle olduğu belirtildi.