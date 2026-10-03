Urla’nın 15 kilometre uzağında bulunan Yağcılar Köyü, tarihi geçmişinin yanı sıra zeytinlikleri, sahilleri ve doğa sporlarıyla dikkat çekiyor. 2024-2025 verilerine göre 548 kişinin yaşadığı köy, turizm yatırımlarıyla da hareketleniyor.

Selanik’ten Urla’ya uzanan bir geçmişi var

Yağcılar Köyü, 1924 yılındaki mübadele döneminde Selanik’ten gelen göçmenler tarafından kuruldu. 2012 yılında mahalle statüsüne geçen yerleşimde tarım, hayvancılık ve zeytincilik geçim kaynaklarının başında geliyor. Rumlardan kalan zeytincilik kültürü ise halen sürüyor.

Ormandan sahile uzanan bir doğa sunuyor

Çam ormanlarıyla çevrili Yağcılar, denize açılan noktalarıyla da öne çıkıyor. Altınköy, Papaz Boğazı, Düveli ve Bezirgân sahilleri köyün doğal zenginlikleri arasında bulunuyor. Bölgede rüzgar enerji santralleri de yer alıyor.

Organik üretim ve bağ turizmi öne çıkıyor

1998 yılında kurulan Ayerya Rüzgarlı Vadi Çiftliği'nde zeytinyağı, lavanta, sebze ve keçi sütlü ürünler üretiliyor. Çiftlikte gerçekleştirilen festivallerde Urla enginarı da ön plana çıkıyor.

2013 yılında açılan Urla Bağ Evi Vineyard Hotel ise üzüm bağlarının arasında konaklama hizmeti veriyor. Tesisteki UVA Restoran, köyde yetiştirilen ürünlerden hazırlanan menüler sunuyor.

Köy yaşamından doğa sporlarına kadar seçenek var

2000 yılında kurulan Yörük Aile Evi, yöresel lezzetleri ve ailelere yönelik alanlarıyla köy yaşamını görmek isteyenlerin uğrak noktalarından biri.

Yağcılar'daki 65 dönümlük Titus & Feronia Spor Kulübü'nde ise paintball, ATV safari, binicilik ve off-road etkinlikleri düzenleniyor. Alan ayrıca düğün, konser ve festivallere ev sahipliği yapıyor.

Yağcılar Köyü, 548 kişilik nüfusuna rağmen sahilleri, zeytinlikleri, bağları ve doğa sporlarıyla Urla çevresinde farklı bir gezi rotası oluşturuyor.