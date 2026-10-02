Son Mühür- İzmir’in Buca Belediyesi’nde görev yapan memurların geriye dönük alacakları ve Toplu İş Sözleşmesi (TİS) talepleri kapsamında başlattıkları hak arama mücadelesi devam ediyor. Memurların örgütlü olduğu Tüm Yerel-Sen öncülüğünde belediye emekçileri, uzun süredir belediye binası önünde basın açıklamaları gerçekleştirirken, aralıklı olarak da yarım gün iş bırakma eylemleri yapıyor.

Buca Belediyesi’nde görev yapan memurlar, bugün öğleden sonra bir kez daha yarım gün iş bıraktı. Eylem kararı öncesinde Tüm Yerel-Sen, örgütlü üyelerine iş bırakma eylemine ilişkin bir mesaj gönderdi.

Mesajda şu ifadeler kullanıldı;

“Değerli arkadaşlar, herkese iyi çalışmalar. Verilen sözlerin tutulmamasına, emekçinin görmezden gelinmesine ve memur emekçilerimizin yok sayılmasına dikkat çekmek; Buca Belediyesi’nde yalnızca firmaların değil, memur emekçilerinin de alın terinden doğan alacaklarının bulunduğunu bir kez daha hatırlatmak amacıyla bugün, 02.10.2026 tarihinde saat 12.30 ve 17.30 arasında yarım gün iş bırakma eylemi gerçekleştireceğiz.

Belediyemize yönelik haciz işlemi bulunması nedeniyle Belediye önünde basın açıklaması yapılmayacaktır. Eylemimiz kapsamında yalnızca iş bırakma eylemi gerçekleştirecek, hizmet üretmeyeceğiz. Emekçinin hakkı görmezden gelinemez. Verilen sözlerin tutulmasını ve memur emekçilerimizin haklarının bir an önce ödenmesini talep ediyoruz. Tüm Yerel Sen olarak haklarımızı alana kadar demokratik ve meşru mücadelemizi sürdüreceğiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz.”