Manisa’nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat maden ocağında yaşanan göçükte 5 işçi hayatını kaybetmiş, 2 işçi yaralanmıştı.

Gece boyunca devam eden arama kurtarma çalışmalarının ardından göçük altında kalan bütün madencilere ulaşılmıştı.

Kazadan yaralı kurtarılan Süleyman Şakrak (33) ve İbrahim Çimen’in (44) sağlık durumlarının iyi olduğu, Şakrak’ın tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Emekli olduktan 5 yıl sonra yeniden madene indi

Kazada hayatını kaybeden 49 yaşındaki İsa Olcay’ın, 20 yıllık madenci olduğu ve emekliliğinin ardından ekonomik sebeplerden dolayı tekrar çalışmaya başladığı öğrenildi.

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Gökler Kasabası’nda yaşayan Olcay’ın acı haberini alan kardeşi Yüksel Olcay, işlemleri takip etmek için İzmir Buca Adli Tıp Kurumu önüne geldi.

Süreçle ilgili bilgi veren Yüksel Olcay, "Ağabeyim tam 20 yıldır madenciydi.

Ancak emekli olduktan 5 yıl sonra, ekonomik sıkıntılardan dolayı yeniden madende çalışmaya başlamak zorunda kaldı. Kendisi Kütahya Gediz Gökler Kasabası’nda yaşıyordu.

Acı haberi dün akşam aldık ve apar topar Antalya’dan Buca Adli Tıp Kurumuna geldim.

Şimdi sonuçları bekliyoruz, cenazemizi alıp Kütahya’ya gideceğiz" dedi.

Hayatını kaybeden işçilerin kimlikleri açıklandı

Faciada vefat eden madencilerin kimlik bilgileri ve aile durumları ortaya çıktı.

Kazada, Denizli’nin Çameli ilçesi nüfusuna kayıtlı 3 çocuk babası Halit Ersay (37), Kırkağaç doğumlu 2 çocuk babası Kerim Ören, İzmir doğumlu 1 çocuk babası Ömer Karakaya, 26 yaşındaki Ramazan İnce ve İsa Olcay vefat etti.

Cenazelerin defin programı belli oldu

İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan işçilerden Kerim Ören ve Ömer Karakaya’nın otopsi işlemleri tamamlanarak Manisa’nın Kırkağaç ilçesine sevk edildi.

Halit Ersay, Ramazan İnce ve İsa Olcay’ın otopsi süreçleri ise sürüyor.

Kerim Ören ve Ömer Karakaya Kırkağaç’ta, Halit Ersay Denizli’de, Ramazan İnce Balıkesir’in İvrindi ilçesinde bugün toprağa verilecek.

İsa Olcay’ın cenazesi ise yarın Kütahya’nın Gediz ilçesinde defnedilecek.