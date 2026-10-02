Son Mühür/Merve Turan- İzmir'in Buca Belediyesi'nde sıfır atık çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda EGEÇEV iş birliğiyle ilçenin farklı noktalarına yerleştirilen cam kumbaraları aracılığıyla toplanan atıklar, yeniden ekonomiye kazandırılıyor.

Buca’da 159 tona yakın cam atık geri dönüştürüldü

Bu yılın başından Ağustos ayına kadar olan süreçte toplanan cam atık miktarı 158 bin 857 kilograma ulaşırken çalışmalarla doğal kaynakların korunmasına ve atık miktarının azaltılmasına katkı sağlanıyor.

“Temiz bir çevre için çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, sürdürülebilir bir Buca ve temiz bir çevre hedefiyle sıfır atık çalışmalarını sürdüreleciğinin altını çizerek cam atıkların geri dönüşümünün çevre açısından önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Sürdürülebilir bir Buca ve temiz bir çevre hedefiyle sıfır atık çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cam atıkların yeniden üretime kazandırılması, doğal kaynaklarımızın korunmasına ve atık miktarının azaltılmasına katkı sağlıyor. EGEÇEV iş birliğiyle yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında yaklaşık 159 ton cam atığı geri dönüşüme kazandırdık. Daha temiz bir çevre ve yaşanabilir bir gelecek için vatandaşlarımızın desteği de büyük değer taşıyor. Tüm Bucalı komşularımızı evlerinde cam atıkları ayrı biriktirmeye ve cam kumbaralarını aktif kullanarak geri dönüşüm sürecine katkıda bulunmaya davet ediyorum.”