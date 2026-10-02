Son Mühür - İzmir yeni güne sert fırtına ve kuzey ilçeleri için sağanak yağış uyarısıyla başlıyor. Meteoroloji yetkililerinden alınan saatlik tahmin verilerine göre, kent genelinde fırtınalı hava gece yarısına kadar etkisini sürdürecek. Günün ilk saatlerinde 18 derece olan sıcaklık, nem oranının yüzde 69 olarak ölçüldüğü sabah diliminde maksimum 21 kilometre hızla esen fırtınayla hissedilecek. Kuşluk vakti sıcaklık 22 dereceye yükselirken fırtınanın anlık hızı saatte 26 kilometreye ulaşacak.

Öğle saatlerinde fırtına hız kazanıyor

Öğle saatlerinde 25 derece ile günün en yüksek sıcaklık değerine ulaşılması bekleniyor. Nem oranının yüzde 42’ye gerilediği bu saatlerde fırtına saatte 28 kilometre hıza kadar çıkacak. Akşamüstü sıcaklık 23 dereceye inerken ortalama fırtına hızı saatte 17 kilometreyle gün içi zirvesini görecek. Akşam ve gece saatlerinde ise sıcaklık kademeli olarak önce 20, ardından 18 dereceye düşecek; nem oranı ise yüzde 72 seviyesine kadar tırmanacak.

Kuzey ilçeleri için sağanak uyarısı

Kent genelinde hüküm süren fırtınalı havanın yanı sıra kentin kuzey aksında yer alan Bergama, Dikili ve Kınık ilçelerinde öğleden sonra sağanak yağış etkili olacak. Yetkililer, sert esen fırtına ve yerel sağanaklar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İzmir ilçeleri hava durumu 2 Ekim 2026

Aliağa: Rüzgarlı, en yüksek sıcaklık 24 derece.

Balçova: Rüzgarlı, en yüksek sıcaklık 25 derece.

Bayındır: Rüzgarlı, en yüksek sıcaklık 26 derece.

Bayraklı: Rüzgarlı, en yüksek sıcaklık 24 derece.

Bergama: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 24 derece.

Beydağ: Rüzgarlı, en yüksek sıcaklık 25 derece.

Bornova: Rüzgarlı, en yüksek sıcaklık 25 derece.

Buca: Rüzgarlı, en yüksek sıcaklık 24 derece.

Çeşme: Rüzgarlı, en yüksek sıcaklık 23 derece.

Çiğli: Rüzgarlı, en yüksek sıcaklık 24 derece.

Dikili: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 24 derece.

Foça: Rüzgarlı, en yüksek sıcaklık 24 derece.

Gaziemir: Rüzgarlı, en yüksek sıcaklık 24 derece.

Güzelbahçe: Rüzgarlı, en yüksek sıcaklık 24 derece.

Karabağlar: Rüzgarlı, en yüksek sıcaklık 23 derece.

Karaburun: Rüzgarlı, en yüksek sıcaklık 21 derece.

Karşıyaka: Rüzgarlı, en yüksek sıcaklık 25 derece.

Kemalpaşa: Rüzgarlı, en yüksek sıcaklık 23 derece.

Kınık: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 23 derece.

Kiraz: Rüzgarlı, en yüksek sıcaklık 25 derece.

Menderes: Rüzgarlı, en yüksek sıcaklık 24 derece.

Menemen: Rüzgarlı, en yüksek sıcaklık 24 derece.

Narlıdere: Rüzgarlı, en yüksek sıcaklık 23 derece.

Ödemiş: Rüzgarlı, en yüksek sıcaklık 25 derece.

Seferihisar: Rüzgarlı, en yüksek sıcaklık 25 derece.

Selçuk: Rüzgarlı, en yüksek sıcaklık 25 derece.

Tire: Rüzgarlı, en yüksek sıcaklık 29 derece.

Torbalı: Rüzgarlı, en yüksek sıcaklık 25 derece.

Urla: Rüzgarlı, en yüksek sıcaklık 23 derece.