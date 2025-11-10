Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelli çocukların sosyal yaşama aktif katılımını desteklemek ve doğa sevgisini güçlendirmek amacıyla “Patili Dostumuz: Kentsel Yaşamda Destekleyici Etkileşimler” projesini hayata geçirdi. Proje, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Sosyal Hizmetler ve Tarımsal Hizmetler dairelerinin iş birliğiyle yürütülüyor.

Altı hafta boyunca her pazar düzenlenecek programın ilk buluşması, İnciraltı Kent Ormanı’ndaki Engelli Hizmet Merkezi’nde yapıldı. Etkinliğe belediye yöneticileri, eğitmenler, veteriner hekimler, projeye katılan çocuklar ve aileleri katıldı.

Minikler doğayla buluştu

Etkinliğin başında çocuklara ilerleyen haftalarda tanışacakları hayvanlar tanıtıldı. Müzik ve dansla başlayan programda minikler daha sonra toprakla buluştu. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından getirilen marul ve brokoli fideleri çocukların elleriyle dikildi.

Ardından kuş yuvası yapımı ve boyama atölyesi gerçekleştirildi. Çocuklar eğlenceli etkinliklerle hem doğayı keşfetti hem de arkadaşlarıyla sosyalleşme fırsatı buldu.

“Çocuklarımızın kent yaşamına dahil olması çok önemli”

Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Hüseyin Gökhan Özdemir, projenin farkındalık taşıdığını belirterek “Çocuklarımızın kent yaşamına dahil olması çok önemli. Farklı canlılarla etkileşimi vurgulamak için bu etkinliği hayata geçirdik. Çocuklarımızın fiziksel, bilişsel ve duygusal gelişimine katkı sağlayacak” dedi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ela Hızlı da “Çok güzel bir altı hafta olacak, umarım nicelerini birlikte yaşarız” ifadelerini kullandı. Veteriner Hekim Ebru Tong ise “Altı hafta boyunca patili dostlarla buluşacak, bitki dikecek, boyama yapacak ve Doğal Yaşam Parkı’nda lemur besleme etkinliği olacak. Çocuklarımız için dolu dolu bir süreç hazırladık” diye konuştu.

Aileler memnun

Etkinliğe katılan aileler, programın çocuklarına sosyal ve duygusal katkı sağladığını belirterek memnuniyetlerini dile getirdi. Halil Çoban, “Pazar gününe denk gelmesi çok güzel. Çocuklarımızla birlikte keyifli vakit geçiriyoruz” dedi.

Gülcihan Küçükgörmen, “Ortama bayılıyoruz. Burası bizim için adeta cennet bahçesi. Çocuklarımız sabırsızlıkla bu günü bekliyor” sözleriyle duygularını paylaştı.

Mustafa Akman ise “Çocuğumuzda etkisini çok gördük. Hem stres atıyoruz hem sosyalleşiyoruz” açıklamasını yaptı.

Keçiden sakallı ejdere kadar birçok hayvanla tanışacaklar

Program kapsamında çocuklar, İnciraltı Kent Ormanı'nda farklı türlerle tanışacak. Keçi, tavşan, koyun, sakallı ejder, kaplumbağa ve boğa yılanının da aralarında bulunduğu birçok hayvanla etkileşim imkânı sağlanacak.

Ayrıca lemur besleme, sahipsiz hayvanlarla iletişim, bitki ekimi ve kuş yuvası yapımı gibi pek çok etkinlik gerçekleşecek. Projeyle hayvan sahiplendirme bilincinin de artırılması amaçlanıyor.