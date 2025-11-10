Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Başkan Tugay, mesajında İzmir’in Atatürk’ün kalbindeki özel yerine vurgu yaparak, onun ilke ve devrimlerine bağlılık sözünü yineledi.

Ebediyet yıl dönümünde minnet ve bağlılık

Başkan Tugay, 10 Kasım’ın, bir milletin bağımsızlık mimarını sonsuzluğa uğurlamasının 87. yıl dönümü olduğunu belirterek, “Ulusumuzun kurtarıcısı, ulusumuzun kurtuluşunun ve bağımsızlığımızın mimarı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, sonsuzluğa yürüyüşünün 87. yılında, her geçen gün artan bir sevgi, minnet ve özlemle anıyoruz,” ifadelerini kullandı. Tugay, Atatürk’ün naçiz vücudunun 87 yıl önce toprağa karışmasına rağmen, onun en büyük mirası olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet var olacağını bir kez daha dile getirdi.

İzmir'in Atatürk'ün kalbindeki özel yeri

Mesajında, Atatürk’ün İzmir ile olan derin bağını özel olarak vurgulayan Başkan Tugay, "İzmirlilerin gönlünde Atatürk, Atatürk’ün gönlünde İzmirliler çok müstesna bir konuma sahiptir," dedi. İzmir'in Kurtuluş Savaşı'nın ilk meşalesi, Cumhuriyet’e giden yolun başlangıcı ve çağdaşlığın sembolü olduğunu hatırlattı. Tugay, 14 Eylül 1922’de İzmir Belediyesi’nin yaptığı hemşehrilik teklifine Atatürk’ün, "Ülkemizin Akdeniz'e karşı ışığı olan İzmir'in hemşehrileri arasında sayılmak bana sonsuz bir sevinç ve onur olmuştur," şeklindeki cevabını anımsattı.

Cumhuriyet’in teminatı: Aydınlık İzmir

Başkan Tugay, Ulu Önder'in annesi Zübeyde Hanım'ı Karşıyaka'ya emanet etmesinin ve 27 Ocak 1923’te annesinin mezarı başında ettiği "Egemenlik Andı"nın, Cumhuriyet’e olan inancın en güçlü ifadesi olduğunu kaydetti. Atatürk’ün, "İzmir ahalisi çok münevverdir, çok faaldir… Bu memleket ahalisinin bugünkü yönetim şeklini koruyacak kudrette olduğuna eminim," sözleriyle İzmir'in aydınlık kimliğini Cumhuriyet'in teminatı olarak gördüğünü vurguladı.

Atatürk’ün ekonomik bağımsızlığın temelini attığı İzmir İktisat Kongresi’nden, Türk tiyatrosunda kadınların sahneye çıkışına kadar birçok ilke burada imza attığını belirten Tugay, "Bütün cihan işitsin ki artık İzmir hiçbir kirli ayağın üzerine basamayacağı mukaddes bir topraktır," sözleriyle şehrimize bakışını özetledi.

Başkan Tugay, mesajını şu sözlerle tamamladı: “Yolumuzu her daim aydınlatan Ata’mızın ebediyete intikalinin yıl dönümünde, ona verdiğimiz sözleri yineliyoruz. Ata’mızın izinden asla ayrılmayacak olan İzmir, çağdaşlık meşalesini daima taşıyacaktır. Atatürk, en büyük eseri olan Cumhuriyet ile sonsuza dek yaşayacak. Aziz hatırasına saygıyla ve dinmeyen özlemle..."