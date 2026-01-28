Olay, dün akşam saatlerinde Çiğli ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yola inen bir grup inek kısa süreliğine trafiğin durmasına neden oldu. Sürücüler ilerlemekte güçlük yaşarken, durum polis ekiplerine bildirildi.

Polis ekiplerinden megafonlu çözüm

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yolu kapatan hayvanları uzaklaştırmak için araç megafonunu kullandı.

Megafondan yapılan “İnekler dağılın” anonsu hem dikkat çekti hem de olay yerinde bulunan vatandaşlara eğlenceli anlar yaşattı.

O anlar cep telefonu kamerasında

Polis ekiplerinin anonsu sırasında yaşanan ilginç anlar, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi gördü.

Kısa sürede normale dönüldü

Anonsun ardından sürü yoldan uzaklaştırılırken, trafik kısa sürede normale döndü. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.