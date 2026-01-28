İzmir’in Karabağlar ilçesinde trafikte yaşanan tartışma şiddete dönüştü. Tartıştığı sürücüyü önce demir sopayla darp eden, ardından döner bıçağıyla kovalayan 29 yaşındaki İ.K. tutuklandı. Şüpheliye 35 bin 919 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 2045 yılına kadar el konuldu.

Tartışma saldırıya dönüştü

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Karabağlar’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki iki araç sürücüsü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücülerden İ.K., aracından aldığı demir sopayla diğer sürücünün ayaklarına vurarak darp etti.

Döner bıçağıyla kovalamaca

Saldırgan, daha sonra aracının bagajından çıkardığı döner bıçağıyla diğer sürücüyü bir kasap dükkanına kadar kovaladı. Araçta bulunan ve saldırganın yakını olduğu değerlendirilen bir kadının sakinleştirme girişimleri ise sonuç vermedi.

Görüntüler sosyal medyada yayıldı

Olay anına ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, 35 FA 0333 plakalı aracın sürücüsünün İ.K. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelinin, görüntülerdeki trafik ihlallerini kendisinin gerçekleştirdiğini kabul ettiği öğrenildi.

7 ayrı maddeden ceza uygulandı

İ.K. hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında; plaka takmamak, görüşü engelleyecek aksesuar kullanmak, sürücü belgesi geri alınmış olmasına rağmen araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, karayolu üzerinde duraklamak ve kamunun huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak dahil olmak üzere 7 ayrı maddeden toplam 35 bin 919 TL idari para cezası kesildi. Ceza puanının dolması nedeniyle sürücü belgesine 2045 yılına kadar el konulurken, araç trafikten men edildi.

Çok sayıda suç kaydı bulundu

Hakkında “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan adli işlem başlatılan İ.K.’nın çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.