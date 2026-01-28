Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ve Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ocak ayı olağan meclis toplantısında geçtiğimiz günlerde Mardin’in, Nusaybin ilçesinde Türk bayrağına gerçekleşen saldırıya kınayarak, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Selami Özpoyraz: Şanlı bayrağımıza gerçekleşen saldırıyı kınıyoruz

Toplumsal değerlere ve bağımsızlığın simgelerine sahip çıkmanın zamanı olduğunu vurgulayan ve Türk bayrağına yönelik saldırıyı kınayan İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, “Toplumsal değerlerimize ve bağımsızlığımızın simgelerine sahip çıkmanın her zamankinden daha önemli bir dönemden geçiyoruz. Şanlı bayrağımıza gerçekleşen saldırıyı kınıyoruz.

Bu tür saldırıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Bu vesile ile milletimizin kaderine yön veren Ulu Önderimizin annesi Zübeyde Hanım’ı saygıyla yad ediyoruz. Bu çerçevede kahraman polisimiz Fethi Sekin’i ve adliye çalışanımız Musa Can’ı rahmetle anıyorum. KKTC’nin kurucusu Rauf Denktaş’ı da vefatının 14.yılında saygı ve rahmetle yad ediyoruz.” diye konuştu.

Mahmut Özgener: Bayrağımıza dokunan her el kırılmıştır, bundan sonra da kırılacaktı

Konuyla ilgili konuşan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise, “Bayrağımıza yönelik hain saldırı bir provokasyon girişiminden öte gidemedi, devletiyle ve milletiyle Türkiye bu hain saldırıya tepkiyi en güzel şekilde verdi. Barış ve huzur iklimini solumaya başladığımız ülkemizde iç ve dış odaklarla gerçekleşen bu tür olaylara karşı her zaman hazır olmalıyız.

Dünyada hiçbir millet yoktur ki bayrağına namusu gibi baksın. Bayrağımız tamda bu nedenle milletimizin kutsalıdır. Şehitlerimizin hiçbir zaman yere düşürmediği bayrağımız ortak onurumuzun ve bu topraklardaki varlığımızın en güzel simgemizdir. Bayrağımıza dokunan her el kırılmıştır, bundan sonra da kırılacaktır.” dedi.