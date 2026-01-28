Bornova’da Korkutan Yangın Çıktı. Gökyüzünü Duman Kapladı.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Bornova ilçesi Rafet Paşa Mahallesi 5058/4 Sokak’ta bulunan 3 katlı bir apartmanın birinci katında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede tüm daireyi sardı.

Alevler ve yoğun duman nedeniyle binadaki üç daire zarar gördü. Gökyüzünü kaplayan duman Bornova başta olmak üzere çevre ilçelerin birçok noktasından fark edildi. Mahalle sakinleri panik yaşadı.

İtfaiye dört koldan müdahale etti

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangına dört koldan müdahale etti. Yoğun çalışma sonucu yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Can kaybı yok, maddi hasar var

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak alevlere teslim olan daire ile üst katlardaki bazı dairelerde maddi hasar meydana geldi. Soğutma çalışmalarının ardından yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.