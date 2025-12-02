3'üncü Lig 4'üncü Grup’ta kümede kalma savaşı veren Altay’da, sezon başındaki teknik direktör değişikliği beklenen etkiyi yaratmadı.

İlk 3 haftada Ramazan Kurşunlu ile yola çıkan siyah-beyazlı ekip, 4’üncü haftadan itibaren göreve getirilen tecrübeli teknik adam Yusuf Şimşek yönetiminde kötü gidişi durduramadı.

8 maçta yalnızca 5 puan alınabildi

Göreve gelişinin ardından 8 karşılaşmaya çıkan Şimşek, bu süreçte yalnızca 1 galibiyet elde edebildi. Altay, 50 yaşındaki çalıştırıcıyla 5 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyetle 5 puan topladı.

Siyah-beyazlılar bu periyotta maç başına 0.63 puan ortalaması yakalayarak düşüşün devam etmesini engelleyemedi.

Şimşek döneminin maç sonuçları

Yusuf Şimşek yönetimindeki Altay, ortaya koyduğu performansla taraftarların beklentisini karşılayamadı.

Takımın sonuçları şöyle oluştu:

Eskişehirspor: 3-2 mağlubiyet

Söke 1970: 4-1 mağlubiyet

Kütahyaspor (D): 2-0 mağlubiyet

Balıkesirspor: 1-0 mağlubiyet

Alanya 1221 (D): 1-0 mağlubiyet

Bornova 1877 (D): 1-1 beraberlik

Karşıyaka: 1-1 beraberlik

Tire 2021 (D): 2-1 galibiyet (tek kazanılan maç)

Altay’ın tek sevindirici sonucu, Tire 2021 deplasmanında bulduğu son dakika golüyle gelen 2-1’lik galibiyet oldu.

Amatör lige düşme hattında

Ligde yalnızca 6 puanda kalan Altay, amatöre düşme hattından çıkamıyor. Camianın büyük endişe duyduğu süreçte siyah-beyazlılar, bu hafta sahasında Eskişehir Anadoluspor’u konuk ederek çıkış arayacak.

Kümede kalma umudu için kritik viraj

Altay’ın, hem teknik heyetin geleceğini hem de sezon kaderini belirleyecek karşılaşmalara girdiği bu dönemde, yönetimin ve taraftarın gözü Eskişehir Anadoluspor maçında olacak.

Kulüpte yaşanan puan kayıplarının devam etmesi durumunda yeni kararların gündeme gelmesi bekleniyor.