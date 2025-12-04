İzmir'in Aliağa ilçesinde 2025 yılında temeli atılan yeni adliye binası inşaatı hız kesmeden devam ederken, Adalet Teşkilatına önemli bir konut müjdesi geldi. Adalet Teşkilatı Güçlendirme Vakfı, adliye personelinin barınma ihtiyacını karşılamak üzere Siteler Mahallesi’nde yer alan modern bir siteden toplam 34 daireyi satın alarak Aliağa Adliyesi personeline lojman olarak tahsis etti.

Adalet teşkilatı güçlendirme Vakfı’ndan kritik protokol

1981 yılından bu yana adalet personelinin sosyal ve mali haklarını destekleyen Adalet Teşkilatı Güçlendirme Vakfı, lojman alım sürecini resmileştiren protokolü imzaladı. Siteler Mahallesi’nde yer alan, üç bloktan oluşan site içerisinden alınan 34 dairenin, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı’na tahsis edilmesi kararlaştırıldı. Satın alma protokolü, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran ile lojman inşaatını üstlenen firma yetkilileri arasında imzalanarak yürürlüğe girdi.

Başsavcı Başaran'dan Bakanlık düzeyinde teşekkür

Protokol imza töreninde bir konuşma yapan Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, konut sorununu çözüme kavuşturan bu önemli adımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başsavcı Başaran, lojman alım sürecinin hızlandırılması ve başarıyla sonuçlanmasında emeği geçen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Bakan Yardımcısı Ramazan Can’a özel olarak teşekkürlerini sundu.

Modern koşullara geçiş için önemli bir aşama

Adalet Teşkilatı Güçlendirme Vakfı tarafından gerçekleştirilen 34 dairelik bu alım, Aliağa Adalet Teşkilatının uzun süredir devam eden barınma ihtiyacını önemli ölçüde karşılamış oldu. 2025 yılında inşasına başlanan yeni ve modern Aliağa Adliyesi binasının tamamlanmasıyla birlikte, Adalet Teşkilatı hem fiziki mekân hem de konut imkânları açısından nitelikli ve çağdaş koşullara kavuşacak.