İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi’nde 2026 yılı, insan hayatına dokunan örnek bir bağışla başladı. Beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın ailesinin aldığı organ bağışı kararı sayesinde iki böbrek ve bir karaciğer, üç farklı hastaya nakledilmek üzere umut oldu.

Üç hayata yeni başlangıç

Yeni yılın ilk saatlerinde gerçekleştirilen organ bağışı, nakil bekleyen hastalar için yeni bir yaşamın kapısını araladı. Ailenin gösterdiği duyarlılık, yalnızca hastalar için değil, onların aileleri ve yakınları için de umut kaynağı oldu.

Organ bağışının önemi bir kez daha görüldü

Hastanede yürütülen başarılı nakil süreciyle birlikte 2026 yılı, organ bekleyen hastalar açısından umut dolu bir başlangıç haline geldi. Bu anlamlı bağış, organ bağışının tek bir hayatı değil, birden fazla hayatı kurtarabileceğini bir kez daha ortaya koydu.