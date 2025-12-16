İzmir’in Karabağlar ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çok sayıda ruhsatsız silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler üzerine detaylı çalışma yürütüldü

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, G.T., B.H. ve M.F. isimli şüphelilerin silah bulundurduğu yönünde bilgi aldı. Ekipler tarafından yapılan detaylı analizler sonucu, şüphelilerin Karabağlar ve Konak ilçelerinde kayıt dışı olarak kaldıkları adresler belirlendi.

Adreslere eş zamanlı baskın

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda; 3 ruhsatsız tabanca, 4 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 3 pompalı tüfek şarjörü, 1 tambur şarjör, 2 sürgü, 8 adet 7.65 mm fişek, 6 tüfek kartuşu ve 1 kama ele geçirildi. Operasyon sırasında bir miktar metamfetamin türü uyuşturucu madde de bulundu.

Gözaltılar ve adliyeye sevk

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında, Uyuşturucu Madde Ticareti ve Ateşli Silahlar ile Bıçaklar Hakkında Kanuna Muhalefet suçlarından işlem başlatıldı. Şüphelilerin Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.