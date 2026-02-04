Son Mühür / Yağmur Daştan - CHP İzmir’de ilçe danışma kurulları süreci devam ederken, parti içinden yükselen eleştiriler de dikkati çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Konak’ta gerçekleştirilen CHP Konak İlçe Danışma Kurulu toplantısında İlçe Delegesi Yiğit Demirli’nin Konak Belediyesi’ne yönelik sert sözleri gündeme damga vurmuştu. Demirli, konuşmasında “Sokağa çıktığımızda halk bize, 'Siz daha belediyeleri yönetemiyorsunuz size nasıl ülkeyi teslim edelim' diyor. Objektif olarak baktığımızda maalesef ki çok haklılar” diyerek tepki göstermişti.

“Kapı kapı gezerken iyiyiz de…”

Konak’taki çıkışın ardından bu kez bir ses de Çiğli’den yükseldi. Çiğli’de mahalle ve il delegesi olan Haydar Ceylan, ilçede gerçekleştirilen Danışma Kurulu toplantısına davet edilmediklerini belirterek sürece tepki gösterdi. CHP İzmir’de Danışma Kurulları’nın başlatıldığını hatırlatan Ceylan, “Ben il delegesiyim. Çalışma yaptık, kapı kapı dolaştık ve mahalle delegesi olduk. Ancak Danışma Kurulu yapılırken bize haber verilmedi. Biz bu partinin üyesiyiz. İnsanlar için kapı kapı gezerken iyiyiz de Danışma Kurulu yapılınca neden bize haber verilmiyor?” diye konuştu. CHP’nin iktidar hedefi varsa tabanın emeğine ihtiyaç duyduğunu dile getiren Ceylan, “CHP iktidar olmak istiyorsa bize ihtiyacı var. Biz bu partinin öz evladıyız. Bu durum tabandan örgüte doğru ciddi bir rahatsızlık yaratıyor” ifadelerini kullandı.

“Eleştiri de istemiyorlar…”

Kendileriyle hala iletişime geçilmediğini ifade eden Ceylan, “İlçede yönetici bir arkadaşım var, onu aradım ve neden çağırılmadığımızı sordum. İlçe başkanı böyle bir inisiyatif kullanmış. Tepkimi dile getirince o da bana hak verdi. İlçe örgütünün paylaştığı fotoğraflara baktığımızda tablo açık: 20 ila 30 kişilik, kendi gibi düşünen, dar bir çevreyle yapılan, temsiliyeti olmayan bir toplantı. Danışma Kurulu’nda örgüt içindeki kırgınlıklar, dargınlıklar da konuşulur. Burada yapılan bir sürü yanlış var. Eleştiri de istemiyorlar. Bunlar dile getirilmesin diye kimseyi çağırmıyorlar sanırım. O yüzden kimseye duyurmadan, kapalı kapılar ardında toplantı yapılmış. CHP Tüzüğü neden var? Danışma Kurulları neden kuruldu? Danışma Kurulları; örgütün tüm bileşenlerini dinlemek, ortak aklı büyütmek için vardır. Bugün Çiğli’de yapılan ise bunun tam tersidir” dedi.

“Zaten milletvekillerini de sahada göremiyoruz”

Partinin “sen–ben–bizim oğlan” anlayışıyla yönetildiğini savunan Ceylan, “Delegeleri yok sayan, farklı düşüneni dışlayan bu tutum tüzüğe de sosyal demokrasiye de açıkça aykırıdır. Bu anlayışa sessiz kalınamaz! Neyi, kimden kaçırıyorsunuz? Zaten milletvekillerini sahada görmüyoruz, halktan kopuklar. İhtiyaç duyulduğunda bile kimseyle iletişime geçilmiyor. Şimdi bu partilerin öz evlatlarını da dışlıyorlar. Bundan sonraki süreçte ya tepkimizi değiştireceğiz ya da geri duracağız. Biz sustukça, tabanın sesi duyulmadıkça bir şeylerin değişeceğine güvenimiz ve inancımız kalmadı. Belli bir noktadan sonra mesafe koyacağız” diye konuştu.