Son Mühür / Erkan Doğan - Buca Belediyesi Ocak ayı meclisinde Buca Metro inşaatı tartışması yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Buca Metro Projesi için 40 bin metrekarelik alanın şantiye amaçlı Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilmesi tartışma yarattı. AK Parti grubunun ‘red’ oyuyla önerge oy çokluğu ile kabul edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen metro inşaatında ‘şantiye alanı’ olarak kullanılması amacıyla Buca Belediyesi’ne Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından tahsis edilen yaklaşık 40 bin metrekarelik alanın İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilmesi ile ilgili önerge tartışmalara yol açtı.

“Buca Belediyesi’nin yaptığı masraf ne olacak?”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin metro inşaatını plansız bir şekilde yürüttüğünü öne süren AK Partili Meclis Üyesi Murat Polat, “2022 yılında protokol imzalanan Şirinyer’den başlayan Buca’da biten istasyon bu hat boyu belediyemize kiraya verilmiştir. Belediyemiz tasarrufu altında yürüyüş yolu yaptınız bunu da halkımıza duyurdunuz. Şu an durumda ise sonuç şu, İZBB metro çalışması yapmak için istiyorlar şantiye alanına çevirmek için bu yapılan yapıları da hiçe sayarak bizden istiyorlar. Buraya kaç milyon dolar para harcadık. Bu masraf ne olacak. İZBB metro yapımına dün mü karar verdi. Biz buraya yürüyüş alanı yapılırken metro planlaması veya çalışması yok muydu Şu an sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz” dedi.

“Metro belediyemizin altından da geçebilir, kamunun parası israf oluyor”

Büyükşehir yetkili kurumlar birimler daha öncede planlamasında bir eksiklik oluşmuştur. Bu görünüyor. Anlık kararlarla biz metroyu üç gün sonra belediyemizin altında da geçirebiliriz. Muhalefet olmak için söylemiyorum. Metro gibi büyük bir çalışma üç ay 5 ay içinde değişiyor. Büyükşehirin plansız hareketleri sonucunda yine kamunun parası israf oluyor”

AK Partili Sevil, “Biraz balık hafızalı derler ya unutmuş olabilirsiniz. Bir önceki Büyükşehir Belediye Başkanı sayfa sayfa Sayın Erdoğan ve AK Partililere teşekkür etmişti”

AK Parti Grup Başkan Vekili Burçin Kevser Sevil de yaptığı konuşmada, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer’in Buca Metro Projesi için Hükümet’in önemli katkıları olduğunu söylediğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkür ettiğini hatırlattı. Sevil, “Kredinin hızlı şekilde onaylanması, Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere AK Partili milletvekillerine de sayfa sayfa teşekkürü var. Biraz balık hafızalı derler ya unutmuş olabilirsiniz. Biz o projeyi oldukça önemsiyoruz” diye konuştu.

Başkan Duman, “İller Bankası istasyon yapımı için onay vermediği için güzergah değişti”

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ise metro istasyonu inşaatında İller Bankası’ndan istasyon yapımı için izin çıkmayınca 5 ay önce bir güzergah değişikliğine gidildiğini söyledi. Başkan Duman, “Trafiği rahatlatacak tüm Bucalılara ulaşımda hizmet verecek metro kararı isterdim ki oybirliği olsun” dedi.

CHP’li Aydın, “Sizin engellemenize rağmen metro inşaatına devam ediyoruz”

CHP Grup Başkanvekili Uğur Aydın şunları söyledi, “Metro inşaatına nasıl bir kulp bulacağınızı düşünüyordum. Neden güzergahın değiştiğini başkan izah etti. Kamu harcamaları yanlış yapıldı dediniz. İller bankası orada metro istasyonu olmasına izin vermediği için metro güzergahı değişti. Sizin engellemenize rağmen biz metro inşaatına devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesinin Ulaştırma Bakanlığından tek kuruş almadan devam ettirdiği, ilçemizi baştan aşağıya değiştirecek bir projeye farklı bir sebeplerle kulp bulmuyorum. Büyükşehir Belediyesi taahhüt verdiği yapılan aynen konulacağı, iş bittikten sonra yerine konulacağı, belediyemiz açısından herhangi bir zarar doğmayacağı, kirasını da TCDD’ye vereceğini ifade ettiler. Metro inşaatında oy çokluğu verdiler hicap duydum. Kredi için onay vermişsiniz Allah razı olsun. Metro inşaatına siz ne gerekçe söylerseniz söyleyin red verdiniz. Metro inşaatı alttan geçiyor sadece, üstü Büyükşehir Belediyesi şantiye alanı olarak kullanacağı diyor"