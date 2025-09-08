Son Mühür/Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İzmir Ulaşım Merkezi (İZUM), 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk gününde kesintisiz ulaşım sağlamak için seferber oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren tüm yol ve kavşaklar, İZUM kontrol merkezinden anlık olarak izlendi. Akıllı Trafik Sistemi bulunan kavşaklara uzaktan müdahale edilerek trafik yükü azaltıldı.

Emniyet ile ortak çalışma

Trafik yoğunluğu yaşanan noktalara anında müdahale edebilmek için kontrol merkezindeki personel sayısı artırıldı. Arıza veya kaza yapan araçlar için İzmir Emniyet Müdürlüğü ile koordineli hareket edildi. Böylece olası tıkanmaların önüne geçildi.

Yalçınkaya: “alternatif güzergah bilgisi veriyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Dr. Özgür Yalçınkaya, “Yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilere ve tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyoruz. İZUM olarak İzmir trafiğini ana akslarda kameralarla izliyor, erişilebilir kavşaklara uzaktan müdahale ediyoruz. Trafik sıkışıklığı yaşanan bölgeleri raporluyor, alternatif güzergah bilgilerini vatandaşlara ve kurumlara iletiyoruz. Radyo kanalları üzerinden düzenli bilgilendirmeler yapıyoruz. Kontrol odamızdaki personel sayısını artırdık ve sahadan gelen bilgileri anlık değerlendirip gerekli önlemleri alıyoruz” dedi.