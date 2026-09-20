Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul servislerine yönelik denetimlerini arttırdı.

Öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak için kentin farklı bölgelerinde habersiz olarak gerçekleştirilen kontrollerde, araçların fiziki durumundan resmi belgelere kadar geniş bir inceleme yürütülüyor. Son bir yıllık süreçte denetlenen 1500 servisten 445’ine cezai işlem uygulandığı aktarıldı.

Güzergah izin belgeleri, şoför tanıtım kartları ve sürücü belgelerinin yönetmeliklere uygunluğu tek tek sorgulanarak, şartları taşımayan araçların öğrenci taşımasına izin verilmiyor.

Emniyet kemerinden 'Dur' levhasına her detay inceleniyor

Saha ekipleri, belgelendirme süreçlerinin dışında araç içi güvenlik donanımlarını da inceleme altına alıyor. Emniyet kemerlerinin çalışırlığı, koltukların sabitliği, araçtaki koltuk sayısının trafik tescil belgesiyle uyumu, sarı kuşaklar ve "DUR" levhalarının kullanılabilirliği denetleniyor.

Araçların genel fiziki durumunun yanı sıra temizlik, ısıtma ve soğutma sistemlerinin standartlara uygun olup olmadığı da denetim kapsamında kontrol ediliyor.

Yangın tüplerinin konumu ve son kullanma tarihleri kontrol ediliyor

Denetimlerde olası acil durumlara karşı yangın söndürme tüplerinin durumu özel olarak inceleniyor. Tüplerin doluluk oranları, basınç göstergeleri ve son kullanım tarihleri kontrol edilirken, sürücünün hızlıca ulaşabileceği bir noktada olup olmadığı kontrol ediliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü Zabıta Komiseri Mehmet Darcan, denetimlerin önceliğinin öğrencilerin can güvenliğini korumak olduğunu vurgulayarak,

"Yangın tüplerinin öğrencilerin doğrudan müdahale edemeyeceği ancak şoförün acil durumda hızlıca ulaşabileceği noktalarda konumlandırılmasına özen gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Tescil harici koltuk ve izinsiz reklama izin verilmiyor

Denetimlerin diğer bir bölümünü ise kapasite ve aksesuar kontrolleri oluşturuyor. Ruhsatta belirtilen sayıdan fazla ya da eksik koltuk bulunduran, yıpranmış koltuklarla hizmet veren veya araçta izinsiz reklam panosu taşıyan servisler hakkında yasal işlem yapılıyor.

1500 servis denetlendi, 445 araca ceza kesildi

Zabıta Trafik Şube Müdürlüğünün verilerine göre, son bir yıl içerisinde kent genelinde 1500 okul servisine denetim yapıldı. Kurallara ve mevzuata aykırı hareket ettiği belirlenen 445 servis hakkında idari ve cezai yaptırım uygulandı.

Denetimlerin eğitim dönemi süresince kesintisiz devam edeceğini söyleyen Zabıta Komiseri Mehmet Darcan, yaşanabilecek sorunlara karşı velilere de çağrıda bulunarak;

"Velilerimiz servis araçlarıyla ilgili herhangi bir sorun yaşadığında 153 Hemşehri İletişim Merkezi üzerinden bize ulaşabilir.

Araç plakası, tarih ve saat bilgilerinin paylaşılması ekiplerimizin konuya hızlı şekilde müdahale etmesini sağlayacaktır.

Bizim için en önemli konu öğrencilerimizin güvenliği. Çocuklarımızın güvenli bir şekilde okullarına gidip evlerine dönmelerini sağlamak için denetimlerimizi sürdürüyoruz." dedi.