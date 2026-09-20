Son Mühür/ Beste Temel- İzmir İtfaiyesi afetlere müdahale refleksini küresel standartlara taşıyor. Hedef net. AFAD’ın en üst düzey "ağır arama kurtarma" akreditasyonunu alarak sahada sistematik bir yapı kurmak. 110 personel şu an enkaz arama, sismik dinleme ve teknik kurtarma operasyonları için yoğun bir eğitimden geçiyor.

72 saatlik zorlu sınav başlıyor

Sadece enkaz kazmak devri kapandı. AFAD İzmir Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü’ndeki eğitimler tamamen teknolojiye ve matematiğe dayanıyor. İtfaiyeciler harita, GPS ve pusulayla yön bulma tekniklerini geliştiriyor. Ekipler tonlarca ağırlıktaki betonları güvenle parçalamak için temiz ve kirli kesim yöntemlerini sahada bizzat uyguluyor. Sismik cihazlarla milimetrik dinleme yapıyorlar.

Tüm bu zorlu pratiklerin ardından ekibi 72 saat sürecek kesintisiz bir sınav bekliyor. Kapasitesini kanıtlayanlar, olası büyük afetlerde uluslararası prosedürlerle hayat kurtarma yetkisi kazanacak.

Hız değil, güvenlik ve disiplin

Klasik itfaiyeci refleksi hızlıdır. Tehlikeyi görür ve hemen sonuca gitmek ister. Ağır arama kurtarma operasyonlarında ise kurallar tamamen farklı işliyor. Öncelik daima kurtaranın güvenliği.

İtfaiye Eğitim Şube Müdürü Ömer Selçuk, bu yapısal değişimin altını çiziyor. Selçuk’a göre afet müdahalesinde standartlaşma şart. Hiyerarşi ve disiplin, olay yerindeki kaosun tek ilacı. Kazazedeyi enkazdan çıkarmak işin sadece bir boyutu. Onu kendi hayatını riske atmadan, doğru teknikle ve sıfır hatayla oradan almak asıl mesele.

Saha hafızası genç personele aktarılıyor

Gölcük, Van, İzmir ve Hatay. Türkiye’nin yaşadığı büyük yıkımların tamamında İzmir İtfaiyesi sahadaydı. Yıllar içinde sahada biriken bu devasa kurumsal hafıza şimdi yeni bir sisteme entegre ediliyor.

Akreditasyon eğitimine katılan ekibin büyük çoğunluğu gençlerden oluşuyor. Geçmişin tecrübesi, genç personelin dinamizmiyle birleşiyor. Üç farklı noktada eş zamanlı ilerleyen eğitimlerde sıra çok daha spesifik tekniklere geldi. Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu (INSARAG) standartlarına uygun iple iniş ve özel sac kesme operasyonları başlıyor. Geleceğin profesyonel arama kurtarma altyapısı doğrudan bu sahada inşa ediliyor.

