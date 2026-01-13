Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, yeni dönemde genişletildi. Bu kapsamda Kütüphaneler Şube Müdürlüğü, Spor Çalışmaları Şube Müdürlüğü, Çocuk Çalışmaları Şube Müdürlüğü, Sağlık Eğitimleri Şube Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürlüğü de toplantılara dahil edildi.

Farklı ilçelerde düzenlenen buluşmalarda, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin okullara yönelik yürüttüğü ve planladığı çalışmalar okul aile birlikleriyle paylaşıldı.

Sahadan gelen talepler masaya yatırıldı

Toplantılarda okul aile birliklerinin sahadaki gözlem ve talepleri dinlendi. İlçelerin öncelikli ihtiyaçları belirlendi, ilgili müdürlüklerle yapılabilecek iş birlikleri ayrıntılı biçimde ele alındı. Eğitimden sosyal hizmetlere kadar uzanan destek başlıkları üzerinden koordinasyon modeli oluşturuldu.

Okullarda tadilat, ihtiyaç ve eğitim destekleri sağlandı

Okul Aile Birliklerine Destek Projesi kapsamında bugüne kadar birçok okulda tadilat çalışmaları yapıldı. Çocukların kışlık ihtiyaçları karşılandı, gezi talepleri hayata geçirildi. Ayrıca akran zorbalığı başta olmak üzere çeşitli konularda çocuklara ve ailelere yönelik eğitim programları uygulandı.

Sahadan gelen ihtiyaçlar, proje yürütücüsü Yağmur İnanır koordinasyonunda ilgili şube müdürlüklerine aktarıldı ve hızlı iş birlikleri kuruldu.

Yeni dönem için yol haritası oluşturuldu

Kapsamı genişletilen toplantılarda belediye yetkilileri ve paydaşlar bir araya geldi. Bugüne kadar yapılan çalışmalar değerlendirildi, yeni dönem için planlanan projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Veriye dayalı çözüm modeli

İzmir Büyükşehir Belediyesi, okul aile birlikleriyle kurduğu bu iş birliği sayesinde okulların, çocukların ve ailelerin ihtiyaçlarına doğrudan sahadan gelen veriler doğrultusunda çözüm üretmeyi hedefledi. Projenin yeni dönemde daha geniş başlıklarla sürdürülmesi planlandı.