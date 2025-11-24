Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışının bir ürünü olan çocuk etkinlik merkezleri, kurulduğu 1980 yılından bu yana sayısız çocuğun hayatına dokunmaya devam ediyor. Bu özel hikayelerden biri de Başak Köse'ye ait. Köse, henüz 4 yaşındayken, o dönemki adıyla “Gaziemir Nene Hatun Anaokulu”nda eğitim görmüş bir öğrenciyken; aradan geçen çeyrek asrın ardından, aynı kurumun dönüştürülmüş hali olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Yuvamız İzmir Gaziemir Çocuk Etkinlik Merkezi’nde öğretmen olarak göreve başladı. Yaşanan bu duygusal tesadüfün kendisi de dahil herkesi şaşırttığını belirten Köse, “Yıllar önce öğrencisi olduğum yerde şimdi meslek hayatıma devam etmek, benim için büyük bir gurur ve tarifsiz bir heyecan kaynağı” ifadelerini kullandı.

24 Kasım'ın en anlamlı hikayesi: Öğretmenlik hayali gerçek oldu

Geleceğin inşasında en temel rolü üstlenen eğitimcilerin değeri, her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde bir kez daha hatırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZELMAN AŞ çatısı altındaki Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri, nitelikli okul öncesi eğitim sunarak kentin geleceğine yatırım yapıyor. Başak Köse de bu merkezlerin yetiştirdiği ve ilham verdiği bireylerden biri oldu. Köse, 1999 yılında 4 yaşındayken, şimdiki adıyla Yuvamız İzmir Gaziemir Çocuk Etkinlik Merkezi olan o zamanki Gaziemir Nene Hatun Anaokulu’nda eğitim gördü. 25 yıllık bir sürecin ardından, Köse, bir zamanlar öğrencisi olarak kapısından girdiği bu çatının altında, kendi öğrencilerine rehberlik etmeye başladı. Çocukluk dönemine ait çok sayıda fotoğrafın da bulunduğu bu özel durum, Köse’nin mesleğine ve çocuklara duyduğu derin sevgiyi gözler önüne seriyor.

Bir zamanlar öğrenci, şimdi meslektaş

Başak Köse, çocukluk yıllarında öğrencisi olduğu kurumda görev yapmanın, kendisi için "bir rüyayı yaşamak" gibi çok farklı ve özel bir duygu olduğunu dile getirdi. O dönem öğretmenine olan hayranlığını ve çocuklara olan sevgisini mesleki kariyerine yön veren temel unsurlar olarak nitelendiren Köse, şöyle konuştu: “Burada bulunmak beni son derece mutlu ediyor. Çocukluğumda öğretmenime çok bağlıydım. Onunla geçirdiğimiz değerli anlar aklımdan hiç çıkmıyordu ve çocukları da çok seviyordum. Bu duygular zamanla katlanarak büyüdü ve bir gün kendimi tam da o hayalini kurduğum yerde buldum.” Bu durumu duyan bazı tanıdıklarının şaşkınlıklarını gizleyemediğini ve ‘Gerçekten aynı okulda mı çalışıyorsun?’ diye sorduklarını aktardı. Köse, öğrenciliği sırasında kendisine eğitim veren öğretmenleriyle şimdi iş arkadaşı olmanın da büyük bir mutluluk verdiğini belirtti.

"En kutsal meslek" vurgusu ve öğretmenler günü kutlaması

Köse, yıllar önce eğitim aldığı mekanda öğretmen olarak hizmet vermenin kendisine hem gurur hem de büyük bir heyecan verdiğini ifade etti. Öğretmenlik mesleğinin toplumdaki yerini vurgularken, “Öğretmenlik, kanaatimce en kutsal mesleklerden biridir.

Geleceği şekillendiren bu değerli mesleği icra etmekten onur duyuyorum” şeklinde konuştu. Sözlerini, tüm meslektaşlarının 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü içtenlikle kutlayarak sonlandırdı. Başak Köse’nin hikayesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çocuk merkezlerinin sadece bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda gelecek nesiller için ilham kaynağı ve aidiyet duygusunun yeşerdiği bir yuva olduğunu bir kez daha kanıtladı.