Son Mühür/ Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, öğretmenlerin toplumun kaderini şekillendiren en önemli güç olduğunu belirterek tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Tugay, “Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. İzmir, her zaman Atatürk’ün yaktığı meşaleyle aydınlanacaktır; söz veriyorum” dedi.

“İzmir, Atatürk’ün yaktığı meşaleyle aydınlanacak”

Mesajında Atatürk’ün eğitim anlayışına özel bir yer ayıran Tugay, çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmanın yolunun öğretmenlerin ışığından geçtiğini ifade etti.

Tugay, “Görevini aşkla yapan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. İzmir’in yolunu Atatürk’ün meşalesi aydınlatmaya devam edecek” diye konuştu.

“Muasır medeniyetler seviyesi eğitimle mümkün”

Başkan Tugay, Türkiye’nin modernleşme hedefinin temelinde öğretmenlerin emeğinin bulunduğunu vurgulayarak, “Öğretmenlerimizin bize kattıklarını geleceğe aktarmak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak en güçlü adımdır. İzmir’de yürüttüğümüz her çalışmada bu inanç bize yön veriyor” dedi.

“Öğretmenlik bir inanç ve yaşam biçimi”

Tugay, mesajında öğretmenliğin tarih boyunca üstlendiği kritik rolü hatırlattı: “Cumhuriyetin ilk kuşak öğretmenleri memleketin her köşesine bilgi, sevgi ve umut taşıdı.

Dağ başlarından şehir merkezlerine kadar eğitimle mücadele ettiler ve günümüzün aydınlık öğretmenlerine eşsiz bir miras bıraktılar.”

“Ben de bir öğretmen çocuğuyum”

Başkan Tugay, kişisel bir anekdot paylaşarak hayatındaki başarıda öğretmenlerinin payının büyük olduğunu söyledi: “Fransızca öğretmeni bir babanın çocuğu olarak öğretmenliğin ne demek olduğunu yaşayarak öğrendim.

Bugün bir doktor ve bir belediye başkanı olarak görev yapıyorsam, bunda babamın ve tüm öğretmenlerimin emeği çok büyüktür.”

“Onlara sadece bir günü değil, bir ömrü borçluyuz”

Öğretmenlerin toplum üzerindeki etkisine değinen Tugay, “24 Kasım vesilesiyle tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Onlara sadece yılın bir gününü değil, bir ömrü borçluyuz” ifadelerini kullandı.

“Başöğretmen Atatürk ve tüm öğretmenlerimizi saygıyla anıyorum”

Tugay, mesajının sonunda Başöğretmen Atatürk başta olmak üzere yaşamını yitiren tüm öğretmenleri rahmetle ve minnetle andığını belirterek, “Görevini aşkla sürdüren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun” dedi.