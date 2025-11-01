Son Mühür/ Beste Temel - Avrupa’nın en büyük moda organizasyonlarından biri olan IF Wedding Fashion İzmir – Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı kapsamında düzenlenen 16. Gelinlik Tasarım Yarışması için başvuru süreci başladı. Geçtiğimiz yıl 97 tasarımcının 243 tasarımla katıldığı yarışma, bu yıl da moda dünyasına yeni yetenekler kazandırmayı hedefliyor. Başvurular 14 Kasım’a kadar devam edecek.

Fuar 20–22 Ocak 2026’da

İzmir’in moda alanındaki en güçlü marka etkinliklerinden IF Wedding Fashion İzmir, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından Ege Giyim Sanayicileri Derneği ortaklığıyla 20–22 Ocak 2026 tarihlerinde Fuar İzmir’de gerçekleştirilecek. Yarışma, gelinlik modasında yenilikçi ve yaratıcı tasarımlarla sektöre yön vermeyi amaçlıyor.

Tema: “Denge”

Bu yılki yarışma teması “Denge” olarak belirlendi. Tasarımcılar; geleneksel ile moderni, sadelik ile gösterişi, doğallık ile dijitali aynı tasarımda buluşturan gelinlikler oluşturacak. Finalist olarak seçilecek genç tasarımcılar, mentör desteğiyle hazırladıkları koleksiyonlarını profesyonel jüri karşısında sergileme imkanı bulacak.

Katılım koşulları

Yarışmaya başvuracak adayların 18 yaşını doldurmuş ve ödül törenine kadar 35 yaşını aşmamış olması gerekiyor. Adayların ayrıca üniversitelerin moda ve tasarım odaklı bölümlerinde öğrenci ya da mezun olmaları; moda tasarımı alanında en az iki yıllık eğitim almış olmaları veya MEB onaylı moda tasarımı sertifikasına sahip olmaları şartı aranıyor.

Eleme ve final süreci

Yarışmanın ön elemesi 20–21 Kasım’da yapılacak. 25 Kasım’daki değerlendirme sonucunda belirlenecek 15 finalist, tasarımlarını IF Wedding Fashion İzmir podyumunda sergileyecek.

Ödüller

Yarışmada dereceye giren tasarımcılar hem ödüller hem de profesyonel kariyer fırsatları kazanacak.

Birinci: 100 bin TL ve IF Wedding Fashion İzmir 2027’de performans defilesi hakkı

İkinci: 75 bin TL

Üçüncü: 50 bin TL

Geçen yılın birincisi Öztürk Yıkılmaz’ın performans defilesi ise IF Wedding Fashion İzmir 2026’da moda severlerle buluşacak.