Son Mühür/ Osman Günden - Bornova Belediyesi, kardeş şehir ilişkilerini güçlendirmek amacıyla Polonya’nın Białystok Belediye Başkanı Tadeusz Truskolaski ve beraberindeki heyeti konuk etti. Görüşmelerde iki kent arasında eğitim, sürdürülebilirlik ve kültürel iş birliği konuları masaya yatırıldı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova’nın dijital dönüşüm, çevre yönetimi ve kültürel projelerine ilişkin sunum yaptı. Truskolaski ise iki şehir arasındaki dostluğun güçlenerek devam edeceğini vurguladı.

Üniversiteler ve kurumlarla temas

Ziyaret kapsamında heyet, Bornova Belediyesi’nin koordinasyonunda Yaşar Üniversitesi ve çeşitli yerel kurumlarla bir araya geldi. Eğitim, araştırma, iklim dostu kent yönetimi, dijital dönüşüm ve kültürel mirasın korunması gibi başlıklarda ortak çalışma fırsatları değerlendirildi.

Başkan Ömer Eşki, konuk heyete Akıllı Şehir Yönetim ve İnovasyon Merkezi ile Abide-i Hürriyet Meydanı’nı gezdirerek Bornova’nın “Dijital İkizi” projesi hakkında bilgi verdi. Eşki ayrıca Bornova’nın tarihi değerleri, Türk dünyasıyla bağları ve coğrafi zenginlikleri üzerine sunum yaptı.

“Sürdürülebilir ve yenilikçi iş birliği”

Başkan Ömer Eşki, kardeş şehir ilişkilerini güçlendirmek istediklerini belirterek, “Białystok ile kapsayıcı, yenilikçi ve sürdürülebilir bir iş birliği ağı kurmayı hedefliyoruz. Çevre ve geri dönüşüm projeleri yürütüyoruz. Homeros Vadisi ve misket üzümümüz başta olmak üzere Bornova’nın kültürel ve doğal değerlerini dünyaya tanıtmak için çalışıyoruz.” dedi.

“İlham veren bir kent”

Białystok Belediye Başkanı Tadeusz Truskolaski ise Bornova’nın sürdürülebilir şehircilik vizyonunu övdü: “Bornova, dinamik yapısı ve çevre odaklı yaklaşımıyla bizim için ilham verici bir kent. Akademik ve kültürel alanda kurulacak iş birlikleri sayesinde güçlü ve kalıcı bir dostluk köprüsü oluşturacağımıza inanıyorum.”

Ortak gelecek için adım

Ziyaretin, Bornova ve Białystok arasında yeşil dönüşüm, dijital belediyecilik ve kültürel diplomasi alanlarında uzun vadeli iş birliği hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olduğu belirtildi.