Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’de FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik başlatılan kapsamlı operasyonda adli süreç tamamlandı. Örgüte finansal kaynak sağladığı tespit edilen şebekeye yönelik soruşturmada gözaltı sayısı 25’e ulaştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklandı.

MİT ve Jandarmadan ortak operasyon

Süreç, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 18 Eylül Cuma günü başlamıştı. MİT Bölge Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube ekipleri, örgütün kentteki finans hattını takibe aldı.Aylarca süren teknik ve fiziki takibin ardından 27 hedef belirlendi. Düğmeye basan ekipler, eş zamanlı baskınlarla ilk etapta 21 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Soruşturma derinleştikçe yakalananların sayısı 25’e yükseldi. Dosyadaki 1 kişinin ise zaten farklı bir suçtan cezaevinde bulunduğu saptandı.

Evlerden döviz ve altın çıkmıştı

Baskın yapılan adreslerdeki aramalar, şebekenin topladığı parasal hacmi göstermişti. El konulan nakit ve ziynet eşyalarının listesi şöyle:192 bin Türk Lirası2 bin 582 ABD Doları4 bin 50 Euro ve 20 Sterlin15 adet muhtelif altın (8 çeyrek, 6 Ata, 1 yarım)17 Kişiye Yurtdışı YasağıJandarmadaki sorguları tamamlanan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan zanlılardan 3’ü "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "finans sağlamak" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.Mahkeme, 17 şüpheli hakkında ise yurtdışına çıkış yasağı kapsayan adli kontrol kararı verdi.

Firari durumdaki diğer kişilerin yakalanması için operasyonların sürdüğü öğrenildi.