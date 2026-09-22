İzmir'e kadar uzanan ACNTÜRK Sigorta'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, tam 23 şüpheli gözaltına alındı.

Şirketin sermayesi mercek altında

Soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AcnTürk Sigorta A.Ş.'ye yönelik başlatıldı. Başsavcılığın koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından AcnTürk Sigorta A.Ş.'ye yönelik inceleme yürütüldüğü belirtildi.

130 milyon liralık zimmet iddiası

Yapılan araştırmalarda bahsi geçen paralar adeta dudak uçuklattı. Araştırmalar kapsamında, şirketin kuruluş aşamasında 14 milyon lira olan gerçek sermayesinin 94 milyon lira olarak gösterildiği, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) yanıltılarak ruhsat alındığı ve toplam 130 milyon TL'nin örgütlü şekilde zimmete geçirildiğinin anlaşıldığı ifade edildi.

İzmir'e de uzandı!

Aralarında İzmir'in de bulunduğu soruşturmada İstanbul başta olmak üzere Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Batman, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep,Kayseri, Konya, Mardin, Muğla ve Manisa'da toplam 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik talimat verildi. Ekipler tarafından bugün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.