Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’de YENİ Parti Karabağlar İlçe Başkanlığı’nın açılışı törenle yapıldı. Açılışa, YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, YENİ Parti İzmir Milletvekilleri Murat Bakan ve Ednan Arslan, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, YENİ Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Efe Orbay Tekin, Karabağlar Kurucu İlçe Başkanı Volkan Gürboğa, ilçe başkanları, meclis üyeleri, il yönetimi ve partililer katıldı.

“Mesele tek başına ekonomi değil”

“Türkiye’nin gerçek gündemi belli. Hayat pahalı. Geçim zor” mesajıyla açıklamalarına başlayan YENİ Parti İl Başkanı Güç, “Emekli yaşam savaşı veriyor. Çalışanlar borç içinde yaşam mücadelesi veriyor. Gençlerimiz okuyor, mezun oluyor, iş bulamıyor; iş bulan aldığı ücretle kendi hayatını kuramıyor. Ülke ekonomik krizle boğuşuyor. İnsanlarımız mutsuz, umutsuz yaşam mücadelesi veriyor. TÜİK’in verilerine göre bu sene enflasyon yüzde 35’ten fazla olacak. ENAG verilerine göre ise bu sene enflasyon yüzde 50’den fazla olacak. Ama Karabağlar’da yaşayan bir vatandaşın enflasyonu öğrenmek için TÜİK veya ENAG verilerine ihtiyacı yok. Artık mesele tek başına ekonomi meselesi değildir. Mesele Türkiye’nin nasıl yönetildiği meselesidir. Mesele devletin kurumlarının nasıl işletildiğidir. Mesele vatandaşın devletine duyduğu güvenin her geçen gün neden azaldığıdır” dedi.

“Mahalle mahalle, sokak sokak hazırlanıyoruz”

YENİ Parti’nin kuruluş amacının millete nefes aldırmak, umut olmak ve mutlu bir yaşam sunmak olduğunu savunan İl Başkanı Güç, şunları söyledi: “700 binden fazla insan bu yüzden üye oldu. Vatandaşın kendi cebinden bağış yaparak partisine sahip çıkmasının nedeni budur. İlçe başkanlıklarımızın açılışlarında meydanların dolmasının nedeni budur. Biz iktidara mahalle mahalle, sokak sokak hazırlanıyoruz. Burada işçi var. Burada emekli var. Burada esnaf var. Burada öğrenci var. Burada memleketin dört bir yanından gelip İzmir’de hayat kurmuş yüz binlerce insan var. Burada alın teri var. Dayanışma var. Ve burada çok büyük bir değişim iradesi var. Biz milletimizle birlikte temiz ve ahlaklı siyaseti büyüteceğiz. Tehdidin, şantajın, siyasi baskının siyasetin yöntemi haline gelmesine izin vermeyeceğiz. Bu ülkede son sözü bir kez daha milletimiz söyleyecek ve Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde büyüyen bu yürüyüşü hiç kimse durduramayacak.”

“İlk seçimde iktidar olacağız”

YENİ Parti’nin CHP’nin sıradan bir devamı olmadığına vurgu yapan YENİ Parti İzmir Milletvekili Murat Bakan, “YENİ Parti, CHP’nin ilkelerini, değerlerini, Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimlerini savunan ancak onun toplumsal tabanını aşacak bir siyasi partidir. Eğer hedefimiz iktidar olmaksa, bu kentteki tüm demokratları bir araya getirebiliyor olmamız ve bunun mücadelesini vermemiz lazım. Az önce bir ablamızla tanıştım; ‘Ben hep sosyal demokrattım ama hiçbir siyasi partiye üye olmamıştım, ilk defa bu yeni partiye üye oldum’ dedi. Bu çok kıymetli. Yerel seçim döneminde birçok ili alacağımızı söylediğim bir konuşma yapmıştım. O konuşmanın videosu o günlerde çok konuşulmuştu ancak herkes buna inanmamıştı. Ama aldık o illeri, kazandık. Şimdi de ilk seçimde iktidar olacağız diyorum” diye konuştu.

“Konforlu muhalefet değil, iktidar olmak istiyoruz”

“Bazı hazımsızlar Recep Tayyip Erdoğan’a seçim kaybetmeyi hazmettiler ama bu partinin öz evladı Özgür Özel’e kongre kaybetmeyi hazmedemediler” diyen YENİ Parti İzmir Milletvekili Ednan Arslan da şu ifadeleri kullandı: “47 yıl sonra partimizi birinci yapmayı hazmedemediler. Anamızın ak sütü gibi helal delegelerimizin oylarıyla kazanmış olduğumuz o seçimi maalesef mahkeme koridorlarında birtakım ayak oyunlarıyla çaldılar. Ama milletimiz bize yolu gösterdi ve partimizi kurduk. Biz YENİ Parti’yi koltuklarda oturalım diye kurmadık. Zaten koltuklarda oturma niyetimiz olsaydı o mutlak butlan kararıyla ben partinin üyesiydim, bana da bir koltuk verirlerdi. Ama ben sizin sesinize kulak verdim. Buradaki herkes bir sesi yükseltti ve bir yolu açtı. O yolun adı iktidar arkadaşlar. O yüzden biz diyoruz ki bu sandık gelmeli ve bu iktidar hasreti son bulmalıdır. Biz konforlu muhalefet değil, iktidar olmak istiyoruz.”

“Zayıf dallar kopacak, biz kalacağız”

Karabağlar’da göreve geldiğinden bu yana birlik ve beraberlik içinde çalıştıklarını aktaran Belediye Başkanı Helil Kınay, “Bizler iki buçuk yıldır ülkemizde, kentlerimizde, Karabağlarımızda da haksızlıklar, hukuksuzluklar, her türlü baskıya rağmen birbirimizden vazgeçmeden, sokakları hiç bırakmadan bugün burada yine bir aradayız. Tabii, bu yolda düşenler oldu. Dost gördüğümüz, dost bildiklerimizin ihanetleri oldu. Yolu terk edenler oldu. Ama iktidara yürüyen aynı inancı, aynı kararlılığı içinde tutanlarımız çoğunlukta. Bir fırtına esiyor bugünlerde. O fırtına geçecek, zayıf yapraklar kopacak, zayıf dallar kopacak, biz kalacağız. Adresler değişir, isimler değişir, mekânlar değişir ama bu ülkedeki iktidara olan, halkın inancına olan umudumuz hiç değişmeyecek” dedi.

YENİ Parti Karabağlar Kurucu İlçe Başkanı Volkan Gürboğa da “Yeni bir yolun, yeni bir umudun ve yeni bir başlangıcın kapılarını bugün hep birlikte Karabağlar’da açıyoruz. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz İlçe Binamız; Karabağlar’da kimseyi ayırmadan, kim olduğuna bakmadan herkesi dinlediğimiz, her kapıyı çaldığımız ve her soruna çözüm aradığımız bir mücadelenin yuvası olacaktır” diye konuştu.