Son Mühür/ Beste Temel - Buca Belediyesi tarafından yeni yıl öncesinde hayata geçirilen 2. Yeni Yıl Hediyelik Eşya Pazarı, Buca Belediyesi Merkez Binası önünde ziyaretçilerini ağırladı. Pazarın 31 Aralık Çarşamba gününe kadar açık olacağı bildirildi. Pazarda yerel üreticiler, kadın kooperatifleri ve sivil toplum kuruluşlarının el emeği ürünleri satışa sunuldu. Takıdan tekstile, dekoratif ürünlerden yılbaşına özel ikramlıklara kadar birçok farklı ürün, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Alışverişten öte bir buluşma noktası

2. Yeni Yıl Hediyelik Eşya Pazarı’nın yalnızca alışveriş yapılan bir alan olmadığı, aynı zamanda dayanışma ve paylaşma kültürünü güçlendiren bir buluşma noktası olduğu vurgulandı. Pazar, yeni yıl öncesinde ilçede sosyal hareketlilik oluşturdu.

Başkan Duman: “Emeğin ve dayanışmanın yanındayız”

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, pazarın emeğin ve dayanışmanın bir araya geldiği bir alan olduğuna dikkat çekerek, yerel üreticiler ve kadın kooperatiflerinin desteklenmeye devam edileceğini belirtti. Duman, tüm Bucalıları bu atmosferi paylaşmaya davet etti.