Güzelköy İzmir'in neresinde sorusunun cevabı bu yüzden doğrudan “şu ilçeye bağlı” diye verilemiyor. Ben Leman dizisiyle gündeme gelen Güzelköy, gerçek bir idari yerleşimden çok İzmir’in farklı sahil ilçelerinde çekilen sahnelerin birleşimi gibi anlatılıyor. Haberlerde çekim noktaları arasında Seferihisar’a bağlı Sığacık, Urla ve Güzelbahçe hattı öne çıkıyor.

Güzelköy gerçek bir yer mi

Güzelköy adı, dizide kullanılan kurgusal kasaba ismi olarak geçiyor. Yani İzmir haritasında “Güzelköy ilçesi” diye arandığında karşılığı bulunmuyor. Bu durum izleyicinin kafasını karıştırıyor; çünkü ekranda görünen taş sokaklar, sahil görüntüleri ve Ege kasabası havası oldukça gerçek duruyor. Aslında bu atmosfer, İzmir’in farklı ilçelerindeki mekanların birlikte kullanılmasıyla oluşturuluyor.

Güzelköy sahneleri nerede çekiliyor

Dizi haberlerinde Güzelköy atmosferi için en çok Sığacık, Urla ve Güzelbahçe isimleri geçiyor. Sığacık’ın taş sokakları, kale çevresi ve sakin sahil dokusu bu tür Ege kasabası hikayeleri için güçlü bir fon sağlıyor. Urla ise hem sahil hattı hem de eski yerleşim dokusuyla benzer bir duygu veriyor. Güzelbahçe tarafı da İzmir merkeze yakın ama daha sakin kıyı havasıyla bu tabloyu tamamlıyor. Bu yüzden ekrandaki Güzelköy hissi, tek bir mahallenin değil, birkaç Ege noktasının birleşimi gibi okunmalı.

Güzelköy'e gitmek isteyenler nereye gitmeli

Güzelköy adıyla tek bir noktaya gitmek mümkün değil; fakat dizideki havayı görmek isteyenler Sığacık ve Urla rotasına bakmalı. İzmir merkezden Sığacık’a araçla yaklaşık bir saat civarında gidiliyor. Urla ise merkeze daha yakın, normal trafikte 35-40 dakikalık mesafede. Güzelbahçe de bu hattın giriş kapısı gibi düşünülebilir. Kısacası Güzelköy, haritada işaretlenecek tek bir köy değil; İzmir’in batı ve güneybatı kıyılarından toplanmış bir Ege kasabası hissi.