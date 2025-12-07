İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından “Gereği yapıldı” başlığıyla yaptığı paylaşımda, İzmir’de drift ve makas atarak trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücünün görüntülerini yayımladı. Bakan Yerlikaya, kimlikleri belirlenen A.E.D.B. ve V.İ. isimli sürücülerin kısa sürede yakalandığını duyurdu.

Yeni düzenlemeyle ağır yaptırımlar geliyor

Yerlikaya, hazırlanan yeni Trafik Kanunu teklifi kapsamında drift atan sürücüler için uygulanacak yaptırımları şöyle sıraladı:

140 bin lira idari para cezası

Sürücü belgesinin 60 gün süreyle geri alınması

Aracın 60 gün trafikten men edilmesi

Aynı ihlalin 5 yıl içinde ikinci kez tekrarlanması halinde sürücü belgesinin tamamen iptali

Makas atan sürücüler için de:

90 bin lira idari para cezası

Sürücü belgesinin 60 gün süreyle geri alınması

Aracın 60 gün trafikten men edilmesi

“Bu görüntüler bize yakışmıyor”

Bakan Yerlikaya, trafik ihlallerine yönelik kararlı duruşlarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Vatandaşlarımızın canını hiçe sayarak drift, makas atan sürücüler var. Bu görüntüler bize yakışmıyor, asla kabul edilemez. Unutmayalım, trafik herkesin ortak yaşam alanıdır. Bu tür davranışlarda bulunan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezi’mize bildirin.”