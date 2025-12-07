Son Mühür/ Merve Turan- Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen ve sanat ile gastronomi kültürünü bir araya getiren "İzmir Sofrası" sergisi, yoğun ziyaretçi talebi üzerine Şubat ayı sonuna kadar uzatıldı. Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi'nde sanatseverleri ağırlayan sergi, Ege mutfağının köklü geleneklerini modern sanat teknikleri ve yapay zekâ destekli dijital çalışmalarla yeniden yorumluyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, kentin kültürel mirasına değer katan bu etkinliğe tüm sanat ve yemek meraklılarını davet etti.

Gelenek ve dijital sanatın buluştuğu çok kültürlü mutfak mirası

Karşıyaka Belediyesi'nin bağlı kuruluşu Kent A.Ş. bünyesindeki Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi'nde sergilenen "İzmir Sofrası", geleneksel el sanatlarını dijital teknolojinin yenilikçi yaklaşımlarıyla harmanlıyor. Sergi, İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Elvan Özkavruk Adanır ve Doç. Jovita Sakalauskaite tarafından hazırlanan eserlerden oluşuyor. Etkinlik, İzmir’in zengin ve çok kültürlü mutfak kimliğini benzersiz bir sanat deneyimine dönüştürme misyonu taşıyor.

Ege lezzetleri keçe ve yapay zeka ile yeniden tasvir edildi

İzmir mutfağının sembolleşmiş lezzetleri, bu sergide tekstil sanatının çeşitli yöntemleriyle, özellikle keçe, atık kumaşlar ve sürdürülebilir malzemeler kullanılarak üç boyutlu sanat eserlerine dönüştürüldü. Zeytinyağlı yemeklerden taze Ege otlarına, yöresel hamur işlerinden deniz mahsullerine uzanan geniş bir yelpazedeki bu eserler, gastronomiyi çevre bilinciyle ele alan çağdaş bir duruş sergiliyor. Serginin dikkat çeken bir diğer bölümünde ise yapay zekâ teknolojisiyle üretilmiş dijital çalışmalar yer alıyor. İzmir’in kültürel lezzetleri, Rönesans estetiğini anımsatan sahnelerle yeniden canlandırılarak, geçmiş ve geleceğin kesiştiği yenilikçi bir atmosfer yaratılıyor.

Başkan Ünsal: "Kent kültürüne katkı sunmaya devam edeceğiz"

Sergiyi ziyaret eden Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, İzmir'in çok kültürlü mutfak mirasının kentin kimliğini besleyen en güçlü değerlerden biri olduğunu vurguladı. Başkan Ünsal, sergi hakkında şunları söyledi: " 'İzmir Sofrası' ile bu zenginliği hem geleneksel el sanatları hem de yapay zekâ destekli çalışmalarla buluşturarak özgün bir kültürel deneyim sunuyoruz. Kentimizin kültürel üretimine değer katan bu tür projeleri daha da güçlendirerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şubat ayı sonuna kadar tüm sanat ve gastronomi tutkunlarını, bu özel sergiyi görmeye ve keşfetmeye bekliyoruz."