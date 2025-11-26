Yaşar Üniversitesi akademik ve idari personeli, aileleriyle birlikte Lösemili Çocuklar Vakfı’nın (LÖSEV) Seferihisar’daki Doğal Yaşam Çiftliği’nde düzenlenen etkinliğe katıldı. Sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen organizasyonda, mandalina hasadı yapılırken aynı zamanda fidan dikimi de gerçekleştirildi.

Hasat ve fidan dikimi bir arada

Üniversitenin İnsan Kaynakları Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen “LÖSEV Yararına Fidan Dikimi ve Mandalina Toplama Etkinliği” kapsamında katılımcılar, mandalina bahçelerinde hasat yaptı ve yeni fidanları toprakla buluşturdu. Etkinlik, LÖSEV’in üretim faaliyetlerine katkı sağlarken üniversite çalışanları için de toplumsal farkındalığı artıran bir buluşma oldu.

Dayanışma mesajı

Etkinlik boyunca toplanan mandalinalar ve dikilen fidanlarla lösemili çocuklara yönelik dayanışma vurgusu öne çıktı. Katılımcılar, yapılan çalışma ile hem LÖSEV’in sürdürdüğü projelere katkı sundu hem de tedavisi devam eden çocuklara destek olmayı amaçladı.

Rektör Kandiller de katıldı

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller de etkinlikte yer alarak fidan dikti ve mandalina hasadına katıldı. Çalışanların çocuklarının da dahil olduğu organizasyonda, ailelerin birlikte vakit geçirmesi ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmesi dikkat çekti.

Hasat edilen mandalinaların satışından elde edilecek gelirin, tedavisi süren lösemili çocukların ihtiyaçlarında kullanılmak üzere LÖSEV’e bağışlanacağı bildirildi.