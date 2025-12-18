Son Mühür/ Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında kente kazandırdığı yeni kütüphanelerle birlikte toplam 11 kütüphanede İzmirlilere hizmet verdi.

Yıl boyunca kütüphanelerden 9 bin 295 kitap ödünç alınırken, bin 977 yeni üye sisteme dahil oldu. Her yaş grubuna hitap eden etkinlikler ve projeler ise yoğun ilgi gördü.

İki yeni kütüphane hizmete açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı içinde kütüphane ağını genişleterek 11 Nisan’da Konak Metro Kütüphanesi’ni, 24 Eylül’de ise Kültürpark İlber Ortaylı Kütüphanesi’ni hizmete açtı.

Kent genelinde; Kent Kütüphanesi, Şato Kütüphanesi, Araştırma Kütüphanesi, Kültür 68 Kütüphanesi, Konak Metro Kütüphanesi, Menemen Gençlik Kütüphanesi, Buca Kadın ve Çocuk Kütüphanesi, Buca Işılay Saygın Çocuk Kütüphanesi, İlber Ortaylı Kütüphanesi ve iki gezici kütüphane olmak üzere toplam 11 noktada hizmet sunuldu.

Ödünç kitap sayısı 9 bini aştı, üye sayısı arttı

Belediye verilerine göre 2025 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kütüphanelerden toplam 9 bin 295 kitap ödünç alındı.

Aynı dönemde bin 977 kişi kütüphanelere üye olarak kayıt yaptırdı. Kütüphaneler, yalnızca kitap ödünç verilen alanlar olmanın ötesine geçerek kültür ve öğrenme merkezleri haline geldi.

Kütüphaneler kültür ve edebiyatın buluşma noktası oldu

Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından yıl boyunca Kütüphane Haftası etkinlikleri, Uluslararası Edebiyat Festivali, yazar söyleşileri, kitap kulüpleri, anma günleri ve atölye çalışmaları düzenlendi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İlber Ortaylı Kütüphanesi’nde ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle belirli aralıklarla bir araya gelerek çocuklarla sohbet etti ve onlara hikâye kitapları okudu.

Kütüphane Haftası ve Edebiyat Festivali yoğun ilgi gördü

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Kütüphaneciler Derneği iş birliğinde 2–11 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Kütüphane Haftası etkinliklerine bin 370 kişi katıldı.

9. İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali ise “Edebiyat Yolculuktur” temasıyla 17–19 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Ünlü isimler İzmirlilerle buluştu

2025 yılı boyunca düzenlenen söyleşi programları kapsamında; Aytül Akal, Ercan Kesal, Tamer Levent, Işıl Madak, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Okan Bayülgen ve Mine Söğüt gibi edebiyat ve sanat dünyasının tanınmış isimleri İzmirlilerle bir araya geldi. Söyleşilere toplam bin 860 kişi katıldı.

Her yaş grubuna yönelik atölyeler düzenlendi

Kütüphanelerde çocuklar ve yetişkinler için bilgiye erişimi kolaylaştıran, okuma alışkanlığını teşvik eden eğitici, sanatsal ve sosyal atölye çalışmaları da hayata geçirildi. 2025 yılında gerçekleştirilen atölyelere 2 bin 5 kişi katılım sağladı.

Sosyal projelerle okuma kültürü desteklendi

2025 yılı içinde kütüphanelerde çeşitli sosyal proje çalışmaları yürütüldü. Projeler kapsamında çocukların ve gençlerin okuma-yazma, dinleme ve ifade becerilerinin geliştirilmesi; kitaplar aracılığıyla kendilerini ifade edebilmeleri, yaratıcılık ve problem çözme yeteneklerinin desteklenmesi hedeflendi.

Yetişkinlere yönelik çalışmalarda ise eleştirel düşünme, kültür-sanat bilinci ve yaşam boyu öğrenme becerilerinin artırılması amaçlandı.

Beş farklı proje hayata geçirildi

Bu kapsamda Kitaplarla Yolculuk, Çocuk Aile Okuma Kulübü, Renkli Harfler, Rotamız Üniversite ve Gezici Kütüphane projeleri uygulandı. Projelere bin 67 kişi katılırken, çalışmalarda 15 gönüllü üniversite öğrencisi görev aldı.