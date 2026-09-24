Yeni sezona iki beraberlikle başlayan ve son olarak sahasında Gemlik Sümerbey’e 2-1 mağlup olarak ilk yenilgisini alan siyah-beyazlı ekipte sakatlık şoku yaşanıyor. TFF 3. Lig 2. Grup'un 2. haftasındaki Karşıyaka derbisinin 7. dakikasında sakatlanarak kenara gelmek zorunda kalan İbrahim Kıravi’nin çekilen MR’ı acı gerçeği ortaya çıkardı. Çapraz bağlarında kopma tespit edilen genç savunmacının kısa süre içinde ameliyat masasına yatacağı ve sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği belirtildi.

Siyah-beyazlılarda ameliyatlı oyuncu sayısı 3’e yükseldi

Şanssız bir süreçten geçen Altay'da İbrahim Kıravi; daha önce benzer ağır sakatlıklar geçiren golcü Ünal Alihan ve kaleci Semih Mendeş’in ardından bu sezon sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan üçüncü isim oldu. Tedavileri devam eden Semih Mendeş ve Ünal Alihan ile birlikte İbrahim Kıravi de hafta sonu oynanacak kritik Bucaspor 1928 derbisinde takımlarını yalnız bırakacak.