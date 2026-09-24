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Son Mühür / Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Gençlik Kolları’nın yönetim listesi belli oldu. CHP İzmir’de İl Gençlik kolları Başkanlığı’nı yürüten Hamzaali Mutlugüneş’in A Takımı açıklandı. Mutlugüneş’in A Takımı’nda toplamda 28 isim yer aldı.
Mutlugüneş’in A Takımı’nda yer alan isimler şöyle:
CHP İzmir Gençlik Kolları İl Yönetim Kurulu Listesi (Asil)
- Hamzaali Mutlugüneş (Başkan)
- Uğur Akbaba
- Simge Kartal
- İbrahim Aktaş
- Berfin Arslan
- İsmail Sarıce
- Ulaş Deniz Karatepe
- Alkın Ilgın
- Murat Uluğ
- Melisa Mercandağı
- Asmin Taşlıçay
- Mahmutcan Çalışkan
- Mert Erciyas
- Erkan Taşkeno
- Sergen Özdağ
- Mertcan Demir
- Amber Eliz Kürklü
- Ekin Kaya
- Kader Suna İnanç
- Hüseyin Eyüp Ekici
- Miraç Sinan
- Gizem Kaban
- Umut Hurustan
- Hasancan Şenol
- Hüseyin Gürkan Yıldırım
- Recep Çimen
- Silva Kaygısız
- Özlem Ceren Filiz
- Şilan Kocadağ
Muhabir: MERVE TURAN