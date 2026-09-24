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Son Mühür / Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Gençlik Kolları’nın yönetim listesi belli oldu. CHP İzmir’de İl Gençlik kolları Başkanlığı’nı yürüten Hamzaali Mutlugüneş’in A Takımı açıklandı. Mutlugüneş’in A Takımı’nda toplamda 28 isim yer aldı.
Mutlugüneş’in A Takımı’nda yer alan isimler şöyle:

CHP İzmir Gençlik Kolları İl Yönetim Kurulu Listesi (Asil)

  1. Hamzaali Mutlugüneş (Başkan)
  2. Uğur Akbaba
  3. Simge Kartal
  4. İbrahim Aktaş
  5. Berfin Arslan
  6. İsmail Sarıce
  7. Ulaş Deniz Karatepe
  8. Alkın Ilgın
  9. Murat Uluğ
  10. Melisa Mercandağı
  11. Asmin Taşlıçay
  12. Mahmutcan Çalışkan
  13. Mert Erciyas
  14. Erkan Taşkeno
  15. Sergen Özdağ
  16. Mertcan Demir
  17. Amber Eliz Kürklü
  18. Ekin Kaya
  19. Kader Suna İnanç
  20. Hüseyin Eyüp Ekici
  21. Miraç Sinan
  22. Gizem Kaban
  23. Umut Hurustan
  24. Hasancan Şenol
  25. Hüseyin Gürkan Yıldırım
  26. Recep Çimen
  27. Silva Kaygısız
  28. Özlem Ceren Filiz
  29. Şilan Kocadağ

Muhabir: MERVE TURAN