İzmir’in Foça kıyılarında son dönemde adı daha sık duyulan küçük bir sahil merak uyandırıyor. Sosyal medyada “Bala Hatun Koyu” olarak paylaşılan nokta, kumlu kıyısı ve yerleşimden uzak görüntüsüyle özellikle kano ve SUP kullananların rotasına girdi.

Adı sosyal medyada yayılmaya başladı

“Bala Hatun Koyu” ismi 2026 yılında yayımlanan Foça gezi paylaşımlarında daha sık görülmeye başladı. Ancak bu adın Foça Belediyesinin resmî plaj listelerinde ya da kamuya açık coğrafi kayıtlarda doğrulandığına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

Bu nedenle ismin ziyaretçiler arasında kullanılan yeni veya gayriresmî bir tanımlama olduğu değerlendiriliyor. Koyun konumuyla ilgili farklı paylaşımların bulunması da yola çıkmadan önce harita kontrolünü önemli hale getiriyor.

Karadan ulaşımın son bölümü yürüyerek geçiliyor

Ziyaretçi paylaşımlarına göre sahile karadan ulaşım bulunuyor ancak yolun son bölümü yürüyerek geçiliyor. Patikanın şartları mevsime ve arazi durumuna göre değişiyor.

Bu nedenle araçla doğrudan denizin yanına kadar ulaşma beklentisiyle yola çıkmamak gerekiyor. Sağlam ayakkabı ve mümkün olduğunca az eşya taşımak yürüyüşü kolaylaştırıyor.

Araçların özel mülk girişlarını, tarla yollarını ve yangın müdahale güzergahlarını kapatmayacak şekilde bırakılması da önem taşıyor.

Kano ve SUP kullananların rotasına girdi

Koyu ziyaret edenlerin bir bölümü sahile kano veya SUP ile ulaşıyor. Denizden yapılan yolculuk karadaki patika sorununu ortadan kaldırsa da rüzgar ve dalga koşulları burada belirleyici oluyor.

Özellikle kıyıdan açığa doğru esen rüzgar SUP ve kano kullananlar için riski artırıyor. Can yeleği kullanılması, dönüş saatinin önceden belirlenmesi ve tekne güzergahlarına dikkat edilmesi gerekiyor.

Burada şezlong değil doğallık var

Paylaşılan görüntülerde küçük, kumlu bir sahil ve kıyıya yakın doğal gölgelikler öne çıkıyor. Çevresindeki kayalık alanlar ise koya daha izole bir görünüm veriyor.

Ancak bölgede düzenli çalışan büfe, duş, tuvalet, soyunma kabini, şezlong veya cankurtaran hizmeti bulunduğuna ilişkin doğrulanmış resmî bilgi yok.

Bu yüzden koya gideceklerin su, yiyecek, güneş koruyucu ve temel ihtiyaçlarını yanında götürmesi gerekiyor. Telefonun şarjının dolu olması ve çevrimdışı haritanın önceden hazırlanması da işleri kolaylaştırıyor.

Deniz güzel görünüyor ancak tedbir şart

Sosyal medyadaki görüntülerde deniz sakin ve berrak görünse de “Bala Hatun Koyu” adına yayımlanmış güncel yüzme suyu analizine ulaşılamıyor.

Yağış ve rüzgar denizin durumunu kısa sürede değiştirir. Kıyıda olağan dışı renk, koku veya yoğun köpük görülmesi halinde denize girilmemesi gerekiyor.

Cankurtaran hizmetinin bulunup bulunmadığı da doğrulanmadığı için kıyıdan fazla uzaklaşmamak önem taşıyor.

Sessizliğini koruyan Foça kıyılarından biri

Bala Hatun Koyu’nu farklılaştıran noktalardan biri de Foça’nın kalabalık plajlarından uzakta kalması. Sabah saatlerinde gelenler hem daha sakin bir kıyıyla karşılaşıyor hem de rüzgar kuvvetlenmeden dönüş şansı buluyor.

Ateş yakmamak, yeni patikalar açmamak ve getirilen çöpleri geri götürmek doğal yapının korunması açısından önem taşıyor.

Yazın son günlerinde Foça’nın bilinen plajlarından farklı bir rota arayanların dikkatini çeken bu küçük kıyı, tesisli plaj konforundan çok doğayla baş başa bir gün isteyenlere sesleniyor. Adı henüz resmî kayıtlarda yer almasa da “Bala Hatun Koyu”, şimdiden Foça’nın yeni keşif noktalarından biri olarak konuşuluyor.