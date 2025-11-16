İzmir'de kritik bir zirve gerçekleşti. CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay başta olmak üzere diğer ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi. Görüşme, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirildi. Görüşmede İzmir'in güncel sorunları ele alınırken, yapılması planlanan projeler hakkında da konuşuldu.

Kritik zirvenin ardından CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

"Adım adım iktidara yürüyoruz!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Çağatay Güç, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay ve değerli ilçe belediye başkanlarımızla bir araya geldik. Bu anlamlı buluşmada, tüm siyasi ve maddi baskılara rağmen CHP’li belediyelerimizin halktan aldığı güçle dimdik ayakta durduğunu bir kez daha gördük.

Biz, halkın iradesini savunan belediye başkanlarımızın her zaman yanındayız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in kararlı liderliğinde, yerelden genele, adım adım iktidara yürüyoruz.

Hazırız, kararlıyız ve birlikte çok daha güçlü bir Türkiye’yi kuracağız!" ifadelerini kullandı.