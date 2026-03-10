Son Mühür/ Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Azerbaycan’ın İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. İki şehir arasındaki 40 yıllık "Kardeş Kent" hukukunun taçlandırılacağı görüşmede, kültürel diplomasiden yerel projelere kadar pek çok stratejik başlık karara bağlandı.

Diplomatik temaslarda kardeşlik vurgusu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen üst düzey buluşmada, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluk ilişkilerinin yerel yönetimler bazındaki yansımaları ele alındı. Başkan Dr. Cemil Tugay; Başkonsolos Narmina Mustafayeva, Konsolos Zaur Allahverdi-zada ve Konsolos Sevinc Süleymanova’dan oluşan diplomatik heyeti ağırlarken, toplantıda Genel Sekreter Yardımcısı Övünç Özgen ve belediye bürokratları da hazır bulundu. Görüşmenin ana eksenini, İzmir ile Bakü’nün kardeş şehir ilan edilmesinin 40. yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştirilecek görkemli kutlamalar ve iki şehir arasındaki ekonomik-kültürel entegrasyon süreçleri oluşturdu.

Kültürpark’ta Türk dünyası buluşması: Yeni bir gelenek başlıyor

Belediye binasında gerçekleşen kabulde, baharın gelişini simgeleyen Nevruz kutlamalarına dair vizyonunu paylaşan Başkan Tugay, 21 Mart’ta Kültürpark’ta düzenlenecek Bahar Bayramı’nın önemine değindi. Organizasyonun sadece yerel bir kutlama olmayacağını; Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan gibi kardeş ülkelerin de katılımıyla geniş çaplı bir festivale dönüşeceğini ifade eden Tugay, bu etkinliği her yıl daha da zenginleştirerek kalıcı bir gelenek haline getirme arzusunda olduklarını belirtti. Türk dünyasını İzmir’de buluşturacak olan bu hamle, şehrin kültürel turizmine de yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

Bakü Parkı’na anlamlı sembol: Haydar Aliyev heykeli

Diplomatik nezaket çerçevesinde ilerleyen görüşmede, Başkonsolos Mustafayeva’nın Narlıdere’deki Bakü Parkı’na Azerbaycan’ın kurucu lideri Haydar Aliyev’in heykelinin yerleştirilmesi talebi Başkan Tugay tarafından memnuniyetle karşılandı. Bu konuda belediye olarak her türlü teknik ve idari kolaylığı sağlayacaklarını dile getiren Dr. Cemil Tugay, söz konusu anıtın açılışından itibaren özel günlerde düzenlenecek törenlere bizzat iştirak edeceklerini ve anma programlarını belediye nezdinde destekleyeceklerini vurguladı.

İzmir’in simgesi Bakü’de yükselecek

Bakü ve İzmir arasındaki karşılıklı jestler sadece Türkiye sınırları içinde kalmıyor. Bakü’deki "İzmir Parkı"na yaptığı ziyaretten bahseden Başkan Tugay, kardeşliğin 40. yılı anısına İzmir’in ikonik yapısı olan Saat Kulesi’nin bir maketini hazırlatarak Azerbaycan’ın başkentine yerleştirmeyi önerdi. Öte yandan, Azerbaycan’ın bağımsızlık simgesi olan 28 Mayıs Bağımsızlık Günü kutlamalarına verdiği önemi de dile getiren Tugay, bu tarihte kalabalık bir heyetle Bakü’de bulunmayı ve bu haklı gurura yerinde ortak olmayı çok istediğini ifade etti.

Mustafayeva: İzmir’in gönlümüzdeki yeri ayrı

Gördüğü misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkonsolos Narmina Mustafayeva, İzmir’e karşı özel bir sevgisi olduğunu ifade etti. Bakü ve İzmir’in kardeşlik bağlarının 40 yıllık köklü bir geçmişe dayandığını hatırlatan Mustafayeva, bu özel yıl dönümünü sıradan bir kutlama ile değil, her iki halkın hafızasında yer edecek nitelikli ve estetik etkinliklerle kutlamak için belediye ile omuz omuza çalışmaya hazır olduklarını belirtti.