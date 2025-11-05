Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, artan enflasyonun gayrimenkul sektörüne etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Güleroğlu, özellikle kiralık ve satılık konut piyasasında fiyat dalgalanmalarının hem alıcıyı hem de emlakçıları zorladığının altını çizdi.

Mesut Güleroğlu: Enflasyon düşmediği müddetçe zorluklar devam edecek

Hükümetin bir süredir faiz konusunda attığı adımları değerlendiren ve tek isteklerinin yüksek enflasyonun düşmesi olduğunu kaydeden İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, “İktidarın özellikle ekonomik alanda faiz gibi bir politikası var. Ancak bu politika sonucunda sadece emlakçılar değil, müteahhitlerde yaralanıyor ve zarar görüyor. Enflasyonun düşmesi bizim gerçekten emlakçılar olarak tek istediğimiz şey, bu enflasyon düşmediği müddetçe yaşanan zorluklar devam edecek.” diye konuştu.

“Yeni bina üretilmiyor bu şu anda büyük bir sıkıntı”

Öte yandan, son dönemlerde emlakçılık mesleğinin kolay bir iş olarak düşünüldüğünden bahseden ancak bunun yanlış olduğu belirten Güleroğlu, faiz oranlarının dışında özellikle inşaat sektöründeki duraksamaların da sektörü olumsuz etkilediğini aktararak, “Birde bizim yaptığımız iş son dönemde çok kolay bir meslekmiş gibi düşünülüyor ama aslında ciddi bir yatırım ve bilgi birikimi gerektiriyor. Yani hem emlak danışmanı olması lazım, hem psikolog olması lazım, hem konuyla ilgili yapmış olacağı her şeye vakıf olması lazım.

Bütün bunları yaparken aynı zamanda tapu ve kadastro bilgisi olması lazım. O yüzden herkesin ben bu evi satıyorum demek ile satacak pozisyonu olmayacağını düşünüyorum. Evet, faiz oranları yüksek ama şu dönemde artık peşin para ile ev satışı oluyor. Yeni bina üretilmiyor bu şu anda büyük bir sıkıntı, bu neye mal oluyor kiraların ve fiyatların yükselmesine sebep oluyor. Bizler de faizlerin bir an önce düşmesini bekliyoruz.” dedi.

“100 emlak ofisi açılıyorsa 30 tanesi kapanıyor”

Son olarak, İzmir’de kapanan emlak ofislerinin sayısal oranı hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Başkan Mesut Güleroğlu, amacının uzun yıllar bu mesleği yapmış insanları oyun içerisinde tutmak olduğunun altını çizerek konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“İzmir’de şu an itibariyle kapatan emlak ofislerinin oranı yüzde 30’dur. Yani 100 emlak ofisi açılıyorsa 30 tanesi kapanıyor. Benim amacım uzun yıllar bu mesleği yapmış kişileri oyun içerisinde tutmak, ben başarılı olacağımıza inanıyorum.”