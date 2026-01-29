Son Mühür/ Emine Kulak - CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir’e ilişkin değerlendirmelerde bulunarak hükümete yönelik eleştirilerde bulundu. Güç, İzmir’de planlanan 2. Çevre Yolu projesi üzerinden AK Parti İzmir Milletvekilleri ve Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’ı hedef aldı.

“Eyyüp Kadir İnan 2026 yılı programına Çevre Yolu’nu koyamadı”

AK Parti İzmir milletvekillerinin kent adına etkisiz kaldığını öne süren ve özellikle ulaşım projelerinin yatırım programlarına alınmamasının İzmir’deki trafik sorununu derinleştirdiğini dile getiren Güç, “CHP’nin en büyük şansı AK Parti’nin ekonomiyi yönetememesi, siyasi anlamda zayıflaması. AK Parti’nin İzmir Milletvekilleri çok zayıf. 2026 yılında hiçbir yatırım alamadılar. AK Parti hükümetinin en güçlü kadrolarından bir tanesi İzmir Milletvekili ve Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan 2026 yılına Çevre Yolu’nu koyamadı. Halkapınar otogar metrosunu koyamadı. Şimdi de Altınyol, Anadolu Caddesi tıkanıyor deniliyor. Ne zaman ki Şehir Hastanesi’ni yaptılar. Trafik tıkandı. Şehir hastanesi ile birlikte binlerce konut yapıldı. Çevre yolu artık iç yol oldu. Kuzey’den Güney’e gitmek isteyen araçlar iç yolları kullanmak zorunda kalıyor” dedi.

“Dünyadan haberi yok. Bu hanımefendi İzmir Milletvekili”

AK Partili İzmir Milletvekili Bursalı’nın ‘proje’ paylaşımını hedef alan Güç, “ Konak’ın bürokrasisi çok ağırdır. Oradan hukuki anlamda, negatif olacak bir şey geçmez. İlgili yerlerin Büyükşehir’de projeleri var. Dünya Bankası onaylı kredisi var. Bir milletvekili paylaşmış İzmir’e bütçe ayırdık şeklinde. Ege Mahallesi üst geçidi var. O üst geçidi Cemil Tugay döneminde biz tamamladık. Halkapınar’da yol genişlemesi gibi çalışmaları yaptık. Ege Mahallesi’nin kredisini Dünya Bankası’na onaylattık. Sadece İller Bankası’nın onayı gerekiyor. AK Partili Milletvekili Şebnem Bursalı açıklama yapmış. Galiba izin verecekler. Bu izni yine biz bütçemizden ödeyerek yapacağız. Merkezi hükümetin yaptığı bir şey yoktu. Bunların şehir planlamaları, yol güzergahlarının planlandığı sistem var. Yapılabilmesi için de merkezi hükümetin ayırdığı pay düşük olduğu için kredi ile onaylandı ama maalesef İller Bankası’nın onayı gerekiyor. Sosyal medyasında paylaşım yapmış. Bilmediği, haberi olmadığı için… Egeşehir köprülü kavşağı Büyükşehir’in. Dünyadan haberi yok. Bu hanımefendi İzmir Milletvekili. Genel Sekreteri ile görüşsün bakalım cevap alabiliyor mu bu ne projesi öğrensin” dedi.

“Vatandaşa dokunan kamu kurumu sadece biz varız”

İktidarın CHP’li belediyelere yönelik tutumunun sertleştiğini savunan Güç, “CHP’nin iktidar süreci güçlendikçe, mevcut iktidarın yaklaşımı sertleşmeye başladı. İzmir üzerinde başlayan mali baskı belediyeleri zora soktu. Şuanda Türkiye’nin hiçbir yerinde belediyeler dışında vatandaşa dokunan kamu kurumu kalmadı. İzmir’de 1 milyon insana sosyal yardım yapılıyor. 100 bin insana sosyal yardım yapılıyor. Aş evlerinden yemek dağıtılıyor. Evlerine hizmet yapılıyor. Bunları bizim belediyelerimiz sağlıyor. Vatandaşı hastanelere belediyenin araçları taşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı okullara hiçbir bütçe ayrılmadığı için bütün yaz gizli, saklı, ricada bulunarak boya badanaları belediyelerimiz yapıyor. Bunları biz yapmak zorunda değiliz. Yapmak zorunda kalıyoruz. Bunları yaparken eleştirildiğimiz noktalar var kabul ediyoruz. Bazen yollar, şehir yaşamını eleştiriyoruz ama bütçesel anlamda bu kadar kısıtlamaya rağmen vatandaşa dokunan kamu kurumu sadece biz varız. Biz sokakta çok rahat geziyoruz. Vatandaştan eleştiri almadım. Bir iki belediyenin Pazar yeri ile ilgili ücret artışı ile ilgili. Konuyu da belediye başkanımızla görüştük ve düzenleme yapıldı. Bunun dışında herhangi bir eleştiri yok. ‘İktidara gelin de kurtulalım, biz bu sistemden bıktık’ gibi ifadeler duyuyoruz. Sistem sistemsizliğe gitmiş durumda” dedi.

“Otogar- Halkapınar metrosuna izin verin yapalım”

Ulaşım projelerinin yıllardır hayata geçirilemediğine ve hastane, metro ve hızlı tren gibi yatırımların koordinasyonsuz şekilde ele alındığını belirten Güç,“Planlama yanlış. Hastane yapılmadan önce o kara yollar yapıldı. 7 yıl oldu. 10 yıldır otogar- Halkapınar metrosu var. 15 yıl önce İzmir – Ankara hızlı tren konuşulurken Büyükşehir’e izin verilmeyen bir hat. Vermiyorsunuz bari yapın. Otogar ile ilgili sürekli Büyükşehir dava açıyor. İzmir’de en çok konuşulan konu çöp, körfez, trafik konusu. Bunların tamamının nedeni merkezi hükümet” dedi.

“Diyanet İşleri Başkanlığını’da kaynak aktarıyor ama camileri de biz temizliyoruz”

Merkezi hükümetin iller bankası üzerinden yerel yönetimlere verdiği bütçeyi eleştiren Güç, “İller Bankası’nın gönderdiği bütçe belediyelerin aldığı kredidir. Sanki kendi bütçeleriymiş gibi… Milli Eğitim Bakanlığına’da, Diyanet İşleri Başkanlığını’da gönderiyor ama camileri de biz temizliyoruz. Okulların badanasını da biz yapıyoruz. Büyükşehir bir kamu kurumudur. Bu kamu kurumuna bütçe ayrılıyor ama merkezi hükümet illere yatırım yapması lazım. 800 milyardan fazla vergi ödenmiş ama geri dönüşü yüzde 3. Yüzde 3’te depremden dolayı hasar gören okul binaların yıkılıp, tekrar yapılması. Bu bir yatırım değil. Devletin İzmir’e yatırım planındaki sakatlık büyük. Uzun süredir iktidar olduğumuz bir il olduğu için İzmir’i, merkezi hükümet yumuşak karın olarak görüyor. Bu davranış İzmir’i değil, iktidarı zayıflatıyor” şeklinde konuştu.