Hayatımız boyunca attığımız en büyük finansal adımların başında barınma ihtiyacımızı karşılamak veya bir gayrimenkul yatırımı yapmak gelir. Bu süreç, sadece banka hesaplarındaki rakamların değişmesi değil, aynı zamanda derin bir psikolojik maratondur. İnsanlar alın terlerini güvence altına alırken, karşılaştıkları prosedürlerin kendilerini yormamasını, aksine kollamasını bekler. O kritik an geldiğinde, kafalardaki tüm soru işaretlerinin silinmesi ve sürecin tereyağından kıl çeker gibi halledilmesi herkesin en doğal hakkıdır.

İzmir'de ev alanların uykuları kaçmayacak

Gelişen konut projeleri ve hareketli emlak piyasasıyla İzmir'de her gün binlerce tapu işlemi gerçekleşiyor. İnsanların en çok korktuğu şey, iyi niyetlerinin suistimal edilmesidir. Ticaret Bakanlığı'nın 29 Nisan 2026'da yürürlüğe koyduğu yönetmelik değişikliği, tam olarak bu endişeleri ortadan kaldırmayı vadediyor. İster nakit ödeyin, ister elektronik fon transferi yapın; sistem tapunun verilmesi ile satış bedelinin ödenmesini saniyesi saniyesine eşitliyor. Kısacası, bir taraf hakkını almadan diğer tarafın işlem yapması teknik olarak engelleniyor.

Uygulama neden ötelendi?

İlk etapta 1 Ekim'de hayatımıza girmesi planlanan bu düzenlemenin neden ertelendiği konusu oldukça net. İşin arka planında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ile Türkiye'deki tüm bankaların aynı dili konuşmasını gerektiren devasa bir ağ var. TKGM tarafı, bankalarla veri trafiğini sağlayacak omurgayı kurmuş durumda. Ancak bankaların kendi sistemlerini bu omurgaya uyarlamaları zaman alıyor.

Kesintisiz işleyiş, sağlam altyapı

İzmir'in kalabalık tapu müdürlüklerinde sistemin kilitlendiğini bir düşünün; bu büyük bir mağduriyet yaratır. İşte bu tarz operasyonel sorunları yaşamamak, teknik entegrasyonları sıfır hatayla tamamlamak için başlangıç tarihi 1 Aralık 2026'ya kaydırıldı. Altyapı tam anlamıyla oturduğunda, bankaların katılımıyla dar kapsamlı bir pilot uygulamanın start alması planlanıyor.

Kayıt dışı ekonomiye neşter

Bu yenilik sadece bireylerin güvenliğini sağlamakla kalmıyor. İzmir piyasasında dürüst çalışan emlakçıların ve vatandaşların hakkını gasp eden dolandırıcılık şebekelerine de ağır bir darbe indiriyor. Para transferinin şeffaf ve güvenli bir ortamda yürümesi, emlak sektöründeki kayıt dışılığı da büyük ölçüde yok edecek. İzmirliler, hayallerindeki eve kavuşurken artık sadece taşınma telaşını düşünecek.