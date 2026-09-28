Son Mühür- YENİ Parti’de 1. Olağan kurultay sürecine ilişkin kongre takvimi işlemeye devam ediyor. İzmir’de ilçe başkan adaylarının belirlendiği ön seçim geçtiğimiz hafta sonu, Buca İlçe Başkanlığı dışında, tamamlandı. Gerçekleştirilen ön seçim sonucunda 23 mevcut ilçe başkanı görevine devam ederken, 6 ilçede ise yönetim değişti. Yeni isimler ilçe başkanlığı görevini devraldı.

İlçe Başkan adaylarının belirlenmesinin ardından gözler ilçe kongrelerine çevrildi. YENİ Parti’de ilçe kongreleri 3 Ekim’de başlayacak. İlçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından ise süreç İzmir İl Başkanlığı’nda devam edecek. İzmir İl Başkanlığı ön seçime gidecek. YENİ Partili üyeler, 18 Ekim’de İzmir İl Başkanını belirlemek üzere kurulan sandıkta oy kullanacak. İl Başkanı’nın belirlenmesinin ardından ise 25 Ekim’de delegelerin katılımıyla İzmir İl Başkanlığı kongresini gerçekleştirecek.

"İzmir’in 30 ilçesinde güçlü bir örgütlenme gerçekleştirdik"

YENİ Parti İzmir'in ilçelerde gerçekleşen ön seçim sürecinden sonra açıklama yapan YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, “Bugüne kadar ortaya çıkan yüksek katılımı, güçlü örgütlenmeyi ve huzurlu seçim ortamını İzmir açısından son derece kıymetli buluyorum. Ortaya çıkan bu başarı, YENİ Parti İzmir İl Örgütü’müzün ortaya koyduğu bir başarının yanında bize güvenen, partimize üye olan ve sandığa gelerek iradesini ortaya koyan İzmirli hemşerilerimizin başarısıdır. İl örgütümüzün inanılmaz çalışkanlığı, ilçe örgütlerimizin büyük emeği ve yeni üyelerimizin heyecanı sayesinde çok kısa bir süre içerisinde İzmir’in 30 ilçesinde güçlü bir örgütlenme gerçekleştirdik. Kurtuluşun ve kuruluşun şehri olan İzmir’de hemşerilerimizin YENİ Parti’ye gösterdiği büyük ilgi, bize hem büyük bir sorumluluk hem de büyük bir güç veriyor. Bugün İzmir’de ortaya koyduğumuz örgütlenme, üyelik ve demokrasi tablosuyla Türkiye’ye örnek bir şehir olduk. YENİ Parti İzmir İl Örgütü olarak, bütün bu süreçten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz ve önümüzdeki süreçte de aynı kararlılıkla çalışmaya, İzmir’in her ilçesinde halkımızla buluşmaya ve milletimizin iradesini siyasetin merkezine koymaya devam edeceğiz. Hedefimiz iktidar. İktidar olmak için milletimizle kucaklaşarak bu zor günleri aşacağız ve ülkemizi yeniden ayağa kaldıracağız” dedi.