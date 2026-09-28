Son Mühür- İzmir Adliyesi çevresinde öğle saatlerinde hareketli ve gergin dakikalar yaşandı.

Bölgedeki yüksek bir binanın 12. katına bir kadının çıktığını fark eden çevredekiler, durumu vakit kaybetmeden polise bildirdi.

Bölge ablakaya alındı, ekipler alarm sevk edildi

İhbarın ulaşmasıyla birlikte adliye yakınlarındaki olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erleri binanın alt kısmında olası bir düşme ihtimaline karşı tedbir alırken, polis ekipleri de bina çevresinde toplanan kalabalığı olay yerinden uzaklaştırmak için güvenlik şeridi çekti.

Müzakereciler devreye girdi

Binanın 12. katında çatıda duran kadını vazgeçirmek için uzman polis müzakerecileri adeta dakikalarla yarıştı.

Ekipler bir yandan kadını sakinleştirmeye çalışırken, diğer yandan yukarıya ulaşarak güvenli bir temas noktası kurmayı hedefledi.

İntihar girişimin nedeni belli oldu

Kısa sürede kimliği belirlenen kadının B.K. olduğu tespit edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından dışarı çıkan ve vergi borçları ile biriken borçlarından dolayı ağır bir ekonomik bunalıma girdiği öğrenilen Karslıoğlu’nun çocuklarının da bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

45 dakikanın ardından ikna edildi

Yaklaşık 45 dakika süren zorlu ikna çabalarının ardından ekipler, Karslıoğlu’nu ikna etmeyi başardı.

Bulunduğu yerden güvenli bir şekilde indirilen kadın, sağlık kontrollerinin yapılması için ambulansla hastaneye götürüldü. Olaya ilişkin ekiplerin incelemesi devam ediyor.