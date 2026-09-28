Son Mühür/ Beste Temel- Gençlerin iş yaşamına erken adım atmasını sağlayacak kritik bir iş birliğine imza atıldı. Konak Belediyesi ile İzmir Konak Meslek Yüksekokulu (İKMYO), yerel yönetim ile akademi arasındaki bağları güçlendiren kapsamlı bir protokolle güçlerini birleştirdi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen imza töreninde; İKMYO Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan, Müdür Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Damla Güzeldere Aydın, Danışma Kurulu Üyesi Dr. Zeki Hozer, Sosyal Hizmetler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Esin Zengin Taş ve Konak Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Nuran Duman hazır bulundu.

Okul sıralarından doğrudan sahaya

Yeni dönemde özellikle gençleri odağına alan ortaklık, ulusal ve uluslararası projelerin önünü açıyor. Sosyal Hizmetler, Çocuk Gelişimi, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri, İnşaat Teknolojisi ile Mimari Restorasyon programları başta olmak üzere pek çok alanda ortak akıl üretilecek.

Protokolün en dikkat çekici yönü ise öğrencilere sunulan pratik saha imkanları. Meslek yüksekokulu öğrencileri, belediye çatısı altında staj, mesleki eğitim ve uygulamalı ders süreçlerine dahil olacak. Gençler henüz eğitim aşamasındayken sektörel tecrübe kazanacak.

"Konak'ta bir iz bırakmak istiyorum"

İmza töreninde konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, yapılan anlaşmanın ilçe için taşıdığı kritik öneme dikkat çekti.

“Konak için çok önemli bir imza. Yüksekokul olarak sizin yaptığınız her üretim, her çalışma Konak’a artı değer katıyor. Ben Konak’a hizmet etmeye geldim. Yıllardır hem mesleğimi yaptığım hem yaşadığım yer Konak olduğu için özellikle bu kentte bir iz bırakmak, bir farkındalık yaratmak istiyorum. Bu sebeple bu çalışmaları, sizlerin desteğini çok önemsiyoruz.”

36 programla tam destek

Türkiye genelinde sektöre nitelikli teknik eleman yetiştiren dört pilot okuldan biri olduklarını hatırlatan İKMYO Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan ise belediyeyle ortak hareket etmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Küçükaltan, “Biz her zaman, belediyemizle birlikte hareket etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Güzel iş birlikleri yapmayı umut ediyoruz. Türkiye’de sektörlere teknik eleman yetiştiren dört pilot meslek yüksekokulundan biriyiz. 4 bin 300 öğrencimiz, 36 programımız var. 36 programımızla hizmetinizdeyiz” dedi.

Ekonomi, ticaret, teknoloji ve sosyal hizmetleri geliştirme odaklı çözümler üretecek bu ortaklığın, bölgedeki istihdam potansiyeline kısa sürede ivme kazandırması bekleniyor.

