Son Mühür / Yağmur Daştan - Türkiye Odalar ve Borsalar (TOBB) camiasının başarılı ismi, EBSO’nun 28 yıllık Genel Sekreteri Mustafa Kalyoncu, Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın Ekim ayında yapılacak seçimlerinin ardından emekli olma kararı aldı. Kalyoncu’nun vedasının ardından EBSO eylül ayı meclis toplantısı öncesinde veda töreni düzenlendi. Ödül töreninde, EBSO’da en alt kademeden başlayıp tüm birimlerde en üst makamlara atanan Kalyoncu için yapılan sunum uzun süre alkışlandı.

“Bana en güzel hediyeyi verdiniz”

Uzun yıllardır sürdürdüğü görevinde bayrağı devretmenin mutluluğu ve heyecanı içinde olduğunu belirten Kalyoncu, “Güzel günler geçirdik. Bütün sektörlerle ilgili meclis üyelerimizden, komitelerimizden öğrendiklerimiz bizi bu günlere getirdi. 28 yıldır genel sekreterim. Üyelerimizden büyük yakınlık gördüm, bilgiler edindim. EBSO bir okuldur, bu okulda ahde vefayı yaşadık. 1994 yılında ilk ISO 9000 belgesinin müracaatını yaptık, bu belgeyi alan Avrupa’daki ilk oda olduk. Başkanımız bizi mükemmellik yolculuğuna çıkardı ve bizi bu değerlerle tanıştırdı. Ekip arkadaşlarım çok iyi, bundan sonra bu odayı çok daha iyi yerlere getirecektir. Toplantı salonuna adımı vererek bana en güzel hediyeyi verdiniz, çok teşekkür ederim” dedi.

Yorgancılar anılarını anlattı: Yürüyen 5174!

“Meşhur Ankara tren çıkarması… En önde oturan Mustafa Kalyoncu…” sözleriyle Kalyoncu’nun genel sekreter olduğu güne dair anılarını paylaşan Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “En iyi genel sekreter kim olur dedik ve Mustafa Kalyoncu’yu davet edip orada genel sekreter ilanını yaptık. O güne baktığımızda gelecekle ilgili yapar mı yapamaz mı diye endişe eden insanlar da oldu ama bizim içimiz rahattı. Benim Mustafa Kalyoncu için söyleyebileceğim tek şey: Yürüyen 5174. Yani bizim bağlı olduğumuz kanunun yürüyen modeli. Kanunla ilgili ne sorarsanız yanıtı onda var. Sakin, güleryüzüyle her zaman yapıcı olarak Türkiye’deki 365 oda ve borsanın genel sekreterlerini ağabeylik yapmış bir beyefendi. Onunla çalışmak büyük bir keyifti. EBSO’nun en büyük sermayesi insan kaynağıdır. Bizler geçiciyiz, başkanlar da geçici, meclis üyeleri de… Ancak çalışan kesim bu odanın gerçek sahipleridir. Adam gibi adam, verdiğimiz işi sonuna kadar yapan bir adam” ifadelerini kullandı.

“EBSO’da sessiz bir devir gerçekleşiyor”

Kalyoncu’nun EBSO için büyük bir değer olduğunu ifade eden Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu da “Benim için naif insan, efsane genel sekreterimiz ile geçirdiğimiz her an için teşekkür ediyorum. EBSO’ya kurumsal hafızasıyla part time dahi olsa destek vermesini rica ediyorum. Bugün EBSO’da sessiz bir devir gerçekleşiyor. Plaket veren ve plaket alanlar olarak veda ediyoruz” diye konuştu.

Kalyoncular’a emekleri için teşekkür plaketi verilirken isminin de EBSO’da bulunan toplantı odasına verileceği öğrenildi.