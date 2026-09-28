Son Mühür/ Emine Kulak- Hakkındaki suçlamalar nedeniyle geçtiğimiz aylarda yapılan operasyonda tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın dönemine ait taşımacılık hizmeti yaptığını ve hizmetin karşılığında alacağı olduğunu öne süren şirket sahibi N.Y. belediye yönetimi ile sık sık görüşme gerçekleştiriyor.

Şirket sahibi N.Y. çeşitli mitingler için belediye tarafından kullanılan otobüslerin, hizmet bedelinin ödenmediğini ve firmasının belediyeden 3 milyon liralık alacağı olduğunu söylemişti.

Şirket sahibi N.Y. alacağını almak için şimdiki belediye yönetimi ile görüşmeler gerçekleştirdiğini söylemiş ve şimdiki belediye yönetiminin ‘o dönemden bana ne’ dediklerini iddia etmişti. N.Y. daha önce verdiği hizmetten avans aldığını, belediye başkanı Görkem Duman’ın tutuklanmasına yakın olan verdiği hizmetlerin ücretini alamadığını söylemişti.

Alacak görüşmesinde yeni gelişme, Duman’ın talimatı mı var?

Şirket Sahibi N.Y.’nin yeni verdiği bilgilere göre, Buca Belediyesi yönetimi ‘alacak’ için görüşme randevusu verdi. Belediye yönetimi, N.Y’nin evrakları hazırlamasını istedi. N.Y. evrakları tamamladıktan sonra yönetim ile görüşme gerçekleştireceğini ifade etti. 3 milyonluk alacağı olan ve otobüs hizmeti veren Şirket Sahibi N.Y. görüşmenin gerçekleşmesi hakkında Görkem Duman’ın talimatı olabileceğini belirtti.

Ne olmuştu?

N.Y.’nin öne sürdüğüne göre Özgür Özel’in Ankara’da ve farklı illerde yaptığı mitingler için Buca Belediyesi tarafından partisinin ilçe örgütü için otobüs tahsis edildi. Taşımacılık hizmetinden dönemin belediye başkanı, tutuklu Görkem Duman’ın ve dönemin CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya’nın da bilgisi, onayı ve talimatı dahilinde gerçekleşti. Şirket Sahibi N.Y. Belediye Başkanı Görkem Duman’ın çeşitli suçlamalardan dolayı tutuklanmasının ardından verdiği hizmetlerin ücretini alamadığını söylemişti. N.Y., Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer yönetimi tarafından ‘alacak’ görüşmesine olumlu yanıt verilmediğini ifade etmişti.