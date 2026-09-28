Olay, 20 Mayıs 2025 akşamı saat 22.30 sıralarında İzmir çevre yolu Balçova viyadüğünde meydana geldi. İnciraltı Kent Ormanı’ndaki pikniğin ardından Buca’daki evlerine dönmek üzere yola çıkan Medine Çetin yönetimindeki 45 N 6727 plakalı otomobile, arkadan gelen Dursun Tekgöz idaresindeki 35 DRL 25 plakalı kamyonet çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Medine Çetin, eşi Eren Çetin (37) ve çocukları Begüm (9), Eymen Hasan (13), Yusuf Yiğit (6) ile Umut Erol Çetin (10) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan ilkokul 4. sınıf öğrencisi Umut Erol Çetin, yapılan müdahalelere rağmen mezuniyetine birkaç gün kala yaşamını yitirdi. Kaza sonrasında tutuklanan kamyonet sürücüsü Dursun Tekgöz, 29 Ocak'taki ikinci duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kamyonet sürücüsü asli ve tam kusurlu

Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda; sürücü Dursun Tekgöz’ün gece vakti dikkatsiz ve tedbirsiz seyrettiği, hızını yol ve hava şartlarına göre ayarlamadığı, dikkatini yola vermeyip önündeki aracı güvenli mesafeden takip etmediği vurgulandı. Tekgöz’ün bu ihlaller nedeniyle kazada asli ve tam kusurlu olduğu, otomobil sürücüsü Medine Çetin’in ise herhangi bir kusurunun bulunmadığı raporda yer aldı.

Mahkemeden 5 yıl hapis cezası

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Dursun Tekgöz katılmazken, taraf avukatları ve acılı anne ile baba hazır bulundu.

Anne Medine Çetin ve baba Eren Çetin sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek cezalandırılmasını istedi. Aile avukatı Merve Korçak, eylemin olası kast veya bilinçli taksir kapsamında değerlendirilmesini talep etti. Duruşma savcısı ise sanığın Karayolları Trafik Kanunu uyarınca arkadan çarpma kuralını ihlal ettiğini ve asli kusurlu olduğunu belirterek 'Taksirle öldürme' suçunun nitelikli halinden cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Dursun Tekgöz’e "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. Pişmanlık duymadığı gerekçesiyle cezada takdiri indirim (TCK 62) uygulanmazken, sanığın ehliyetine de 2 yıl süreyle el konuldu.

Acılı anneden tepki

Kararın ardından tepkisini dile getiren anne Medine Çetin, sanığın yalnızca 8 ay tutuklu kaldığını belirterek, "Evladımı yitirdim. Geride kalan evlatlarımın hakkını savunmak için çabaladım. Yasımı bıraktım ama sanığa verilen ceza ödül oldu. Trafik kurallarının hepsini ihlal etmiş bir sürücü 1 yıl bile hapis yatmadı ancak ben evladımı hiç göremeyeceğim. Bu işin peşini bırakmayacağım. Adalet mücadelesine devam edeceğim" dedi.